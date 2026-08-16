16.08.2026 | 10:58

Трансфер: „Барселона“ се разбра за Родри срещу 70 млн. евро плюс бонуси

Каталунците получиха зелена светлина след две отхвърлени предложения за 50 и 60 млн. евро

Барселона е постигнала споразумение с „Манчестър Сити“ за трансфера на Родри, след като английският клуб е приел оферта от 70 млн. евро плюс бонуси. Информацията за договорката идва от журналиста Матео Морето, а сделката изпраща носителя на „Златната топка“ от Мондиал 2026 към каталунския гранд.

До пробива в преговорите се е стигнало след две отхвърлени предложения. Първата оферта на „Барселона“ е била за 50 млн. евро, а следващата – за 60 млн. евро. „Манчестър Сити“ не е приел нито една от тях, преди каталунците да увеличат сумата до 70 млн. евро.

В споразумението са предвидени и допълнителни бонуси. Така „Барселона“ е на път да привлече един от водещите футболисти на испанския национален отбор и капитана на новия световен шампион.

Преди развитието на преговорите агентът на Родри Пабло Баркеро е потвърдил, че 30-годишният халф е предпочел „Барселона“ пред „Реал“ Мадрид. Изборът на футболиста е бил важна част от трансферната битка между двата испански гранда.

Родри е футболист на „Манчестър Сити“ от лятото на 2019 г. Настоящият му договор с английския клуб е до лятото на 2027 г., което поставя трансфера в момент, когато до края на контракта му остава един сезон.

През сезон 2025/26 испанският полузащитник е записал 33 участия във всички турнири за „Манчестър Сити“. В тях е отбелязал два гола.

Оценката на Родри в Transfermarkt е 55 млн. евро. Сумата, която „Барселона“ е предложила и „Манчестър Сити“ е приел, е с 15 млн. евро по-висока, без към нея да се прибавят договорените бонуси.

Халфът идва след силно лято с националния отбор на Испания. Родри бе избран за най-добър футболист на Световното първенство през 2026 г. и получи „Златната топка“ на турнира.

След приемането на третата оферта остава трансферът да премине през следващите стъпки по финализирането му. Споразумението между клубовете поставя Родри пред нов етап в кариерата му и пред преминаване от „Манчестър Сити“ в „Барселона“.