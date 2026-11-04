04.11.2026 | 13:09

Три капана за тандема Йотова-Радев

Въпросна време е президентът да се еманципира напълно от бившия си благодател

„С почти 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя.“ С тези думи Илияна Йотова завърши пресконференцията след победата на балотажа. Ще се еманципира ли новият президент от „Прогресивна България“ и Румен Радев? Това е основният въпрос, който занимава основните политически партии, представени в парламента, пише „Филтър“.

Въпросът е кога, а не дали, казва депутат от опозицията. Според него е въпрос на време, защото корените на Йотова са в БСП, която остана извън парламента заради вълната „Прогресивна България“.

Какви ще са отношенията на президента с управляващата партия, която я подкрепи на изборите, ще стане ясно до няколко месеца, прогнозират запознати с политическите процеси. В историята всички президенти са влизали в конфронтация с партиите, които са ги издигали за поста, с изключение на Росен Плевнелиев. Останалите – Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов и Румен Радев, се еманципираха от ръководителите или политическите сили, които ги подкрепиха за „Дондуков“2.

Първият тест за отношенията Йотова-Радев ще бъде бюджетът на правителството за 2027 г. План-сметката още не е публична и се съгласува в Брюксел, но очакванията са за дефицит между 4,3 и 4,9%, което е далеч над рамката от 3%, за което България е поела ангажимент като условие за членство в еврозоната. Синдикатите вече предупредиха, че не са съгласни и с ръста на минималната заплата, а Радев обяви, че е трудно да се пребори с наследството на Асен Василев. Дали Йотова ще наложи вето на бюджета и каква ще е ролята й в преговорите с правителството, ще е първата конфликтна точка с управляващото мнозинство.

Връщането на правомощията на президента за издаване на указ за шефовете на спецслужбите е вторият тест за отношенията на Йотова и Радев. Мнозинството на ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС в миналия парламент премахна ролята на президента в назначаването им и даде тези правомощия на кабинета. Тогава Радев беше президент, а те в люта война с него. Той се противопостави, но за 6 месеца още няма предложение за промяна в законите, които да върнат старото положение. Гласуването им става с обикновено мнозинство от 121 депутати при 131, които имат „Прогресивна България“ за това. Според депутати досега не беше направено заради риска Гюров да спечели изборите и сега управляващите вече нямат извинение.

Наскоро Йотова се сблъска с орязаните си правомощия, като поиска оставката на началника на НСО ген. Емил Тонев заради инцидента със Соня Колтуклиева. Той я подаде, но новата процедура изисква съгласуване с правителството, а не издаване на указ за освобождаването му. Премиерът Радев обаче обяви, че ще чака резултатите от разследването срещу гарда Мартин Варадинов. Така Емил Тонев още е на поста си въпреки настояването на Йотова.

Третото събитие от бъдещето, което ще определи отношението на Йотова и Радев, е „домовата книга“, от която тя може да избира служебни премиери в случай на оставка на кабинета. Въведе я сглобката на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС през 2023 година, което разгневи Радев, а по-късно за малко не вкара страната в конституционна криза. Премахването на „домовата книга“ беше една от точките в предизборната програма на „Прогресивна България“. Тогава Радев обеща, че ще работи за това, за да има президентът повече възможности и свобода да избира служебен премиер. За промяна в Конституцията обаче трябват 160 гласа в парламента, колкото и за избор на членове на ВСС от политическата квота. Досега от „Прогресивна България“ не са предприели стъпки, за да върнат правомощията на президента. В същото време се очаква постовете, които са в „домовата книга“, скоро да бъдат заети от техни кадри.