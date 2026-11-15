15.11.2026 | 18:50

Цанов разкри: Ива каза да се обадя, иначе всички ще умрем

Скандалът има ли оказван натиск от страна на ДАНС към момичето продължава

Интригата се заплита! Ютубърът Станислав Цанов излезе с първа реакция, след като Ива Михайлов отрече да й е оказван натиск от ДАНС. В телефонен разговор с колегата си Ивелин Николов за неговия подкаст Цанов цитира разговора си с Михайлова, който е повече от любопитен.

„Обади ми се, обади ми се веднага. Вдигни ми, защото всички ще умрем още тази вечер.“ Това е гласовото съобщение, което Ива Михайлова изпраща до Станислав Цанов малко преди да гостува в неговия подкаст. Цанов запазва съдържанието, което на сутринта е изтрито от нея. Изпратено е от същия профил, от който днес момичето написа, че никой в България не ѝ е оказвал натиск за нищо.

Според Цанов Ива Михайлова говори за предполагаем натиск от страна на представители на ДАНС да даде първото си интервю не пред него, а пред Мартин Карбовски. В противен случай можело да бъде лишена от държавната подкрепа за рехабилитацията, лечението и адвокатската си защита.

Михайлова разказва за сериозен психологически тормоз, че телефонът ѝ е подслушван и че се е страхувала от последствията, ако не се съобрази с поставените условия.

Използвайки ситуацията, депутати от „Демократична България“ разгласиха случая пред медиите. Елисавета Белобрадова заяви, че според нея Ива е била поставена под натиск с обещанията за прекратяване на рехабилитацията и държавната помощ, ако не се съобрази с изискването първо да гостува при Карбовски. Белобрадова обяви, че ще бъде поискана оставката на председателя на ДАНС Пламен Тончев.

Ивайло Мирчев от своя страна заяви, че ДБ ще постави въпроса и пред европейските институции.

След разразилия се скандал ДАНС излезе с официална позиция – необичайно бърза и публична реакция за институция, която по правило рядко коментира подобни случаи.

От агенцията категорично отрекоха нейни служители да са оказвали каквото и да било въздействие върху Ива Михайлова.

След разпространението на записите младата дама публикува позиция, в която заяви, че никой в България не я е принуждавал да прави каквото и да било, и призова да бъде оставена да се лекува спокойно.

Това допълнително усложни случая и постави въпроса защо има разминаване между казаното в записите и последвалата ѝ публична позиция. И дали ДАНС не са ѝ „препоръчали“ да следва линията на опровергаването…