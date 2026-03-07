07.03.2026 | 12:08

Ту-Тууу! На обиколка в България: Борисов се срещна с лебед в Приморско (видео)

Всячески искат да потопят „Петрохан“, защото всички ги видяха за какво става въпрос. Какъв е този вундеркинд, който за часове навлезе в МВР, попита лидерът на ГЕРБ

От вчера вождът на ГЕРБ Бойко Борисов обикаля България. Днес той се „срещна“ с бял лебед, разбираме от официалния му профил във Фейсбук. 11-секундното видео, вероятно аранжирано от медийните му сътрудници, е придружено от диско песен на немски език.

Преди Приморско Борисов посети Царево, а сега се намира в Бургас, отново на среща с партийния си актив. В Царево той бе придружен от бившите министри Жечо Станков и Мирослав Боршош, както и от кмета на Бургас Димитър Николов.

Борисов отправи критики към управляващото служебно правителство. Според него оттам се опитват да отклонят вниманието от темата за Петрохан: „Сега всячески искат да потопят „Петрохан“, защото всички ги видяха за какво става въпрос. От 18 януари няма брифинги, няма материали.“

Той попита как за една седмица е била проверена работата на областните управители, на полицейските началници, така че да бъдат така скоростно сменени. Какъв е този вундеркинд, който за часове навлезе в МВР (б. а. Емил Дечев), все едно е готвен години наред за тази работа. Всячески искат да потопят „Петрохан“, от седмици няма информация, а когато беше Дани Митов, искаха всяка седмица да говори!“, възмути се Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ също така коментира смяната на ръководството на Националната агенция за приходите. Според него кадровото решение е трудно обяснимо на фона на отчетените високи приходи. „Разбрах, че кабинетът вчера са сменили шефа на НАП. Това е вид благодарност за рекордните приходи от над 14 млрд. лева“, заяви Борисов.

Вчера в Пловдив той заяви, че президентът Румен Радев (2016-2026) „в момента го играе като цар“. Много пъти съм говорил за червената олигархия и точно с тези хора се е обградил и Радев“, каза той в поредното видео, излъчено на живо на профила му във Фейсбук.