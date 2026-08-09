09.08.2026 | 13:52

Турция продава на Украйна 70 балистични ракети през български посредници

Сделката, която САЩ одобряват, включва и ракетни системи за многократно изстрелване, както и касетъчни боеприпаси

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Украйна е закупила 70 балистични ракети M39 ATACMS от Турция, както и 12 ракетни системи за многократно изстрелване (MLRS) M270, способни да изстрелват ракети GMLRS и ATACMS, и десетки хиляди касетъчни боеприпаси. Сделката става през американски и български посредници. Това посочва порталът Милитарний. Той се позовава на изявление на Държавния департамент на САЩ, публикувано на 6 август 2026 г. На практика Турция чисти остарели оръжия чрез подобни сделки, но тъй като оръжията са американски и под контрол, то трябва да мине през процедура по съгласие от страна на САЩ, включително и от производителя и носителя на лицензите им. Самата Украйна има спешна нужда от подобни балистични ракети. Сделката е за общо 280 млн.долара

В публикацията се отбелязва, че доставките се очаква да започнат веднага след изтичането на предвидения от закона 15-дневен период за разглеждане от Конгреса. Държавният департамент е представил съответните документи на законодателите на 3 август.

Законът изисква Конгресът да бъде уведомен, ако първоначалната стойност на основното отбранително оборудване е най-малко 14 милиона щатски долара или ако общата стойност на други отбранителни стоки и услуги е най-малко 50 милиона щатски долара.

В същото време Конгресът не е длъжен да гласува отделно за одобряване на трансфера. Ако в рамките на 15 календарни дни и двете камари на Конгреса не приемат съвместна резолюция, която да го блокира, съгласието на правителството на САЩ за реекспорт автоматично влиза в сила. Междувременно Камарата на представителите е в ваканция до 31 август, а Сенатът – до 14 септември.

Конгресът е уведомен за трансфера към Украйна на:

12 пускови установки M270 MLRS;

70 балистични ракети M39 ATACMS;

2 524 неуправляеми 227-милиметрови ракети M26 с касетъчни бойни глави DPICM;

47 000 203-милиметрови касетъчни артилерийски снаряди M509A1 за самоходните оръдия 2S7 „Пион“ и M110.

Според доклада, доставките ще се осъществят чрез турски, български и американски компании в областта на отбраната и логистиката, действащи в качеството си на упълномощени износители.

Държавният департамент е уведомил Конгреса, че е готов да одобри доставката, тъй като тя съответства на целите на САЩ в областта на помощта за сигурност.

В документите се отбелязва, че Турция се стреми да намали запасите си от остарели оръжия, за да насочи финансовите си ресурси към модернизация и поддръжка на съществуващите системи. Украйна, от своя страна, възнамерява да придобие оръжията, за да укрепи своите способности за огнева подкрепа в нападение и отбрана в борбата срещу руската инвазия.

M39 е първата серийна модификация на балистичната ракета ATACMS с максимален обсег от около 165 км. Тя е оборудвана с автономна инерциална система за насочване с лазерни жироскопи, но все още не разполага с корекция на базата на GPS, припомня украинския сайт.

Сравнително ниската точност на ракетата се компенсира от мощната ѝ касетъчна бойна глава с тегло 560 кг. Тя носи 950 фрагментационни субмуниции M74, предназначени за поразяване на личен състав, небронирани превозни средства, системи за противовъздушна отбрана и други площни цели.

Всяка M74 има диаметър 75 мм и тежи около 500 грама. При детонация боеприпасът може да генерира приблизително 260 фрагмента, създавайки смъртоносна зона с площ до 15 квадратни метра.