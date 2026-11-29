29.11.2026 | 19:11

Убитият в столичния квартал „Младост“ спортист Костадин Филчев трябвало да участва в „Ергенът“

Според негови близки 30-годишният фитнес инструктор вече имал подписан договор за следващия сезон на романтичното риалити

30-годишният състезател по американски футбол Костадин Филчев, който загуби живота си след жесток побой в столичния квартал „Младост“, е бил на прага на телевизионната си кариера. Спортистът трябвало да бъде сред участниците в настоящия сезон на „Ергенът: Любов в рая“, но отпаднал в последния момент. На негово място в романтичното риалити влязъл Педро, пише „Уикенд“, цитиран от HotArena.

Според близки на Филчев продуцентите не се отказали от идеята да го включат в предаването. С него била постигната договорка за участие в следващия сезон, като дори имал подписан договор. Това не бил първият му опит да се появи на телевизионния екран. Преди време Костадин кандидатствал и за участие в „Игри на волята“, но останал сред резервите на приключенското риалити.

Плановете му за телевизионна изява бяха прекъснати трагично на 13 ноември, когато той стана жертва на тежък побой в магазин за алкохол и цигари в столичния квартал „Младост“. За престъплението бе задържан 31-годишен боксьор с инициали А. Д. Според публикацията предполагаемият мотив за конфликта е жена, с която и двамата мъже са имали отношения.

След нападението Филчев бе транспортиран в изключително тежко състояние в столичната болница „Света Анна“. Въпреки усилията на медицинския екип младият спортист почина. Прокуратурата повдигна обвинение за убийство на задържания боксьор, а съдът му наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Костадин Филчев е родом от Пловдив, но от години живеел и работел в София. Освен със състезателната си кариера в американския футбол той бил познат и във фитнес средите като персонален инструктор. Работел в някои от най-престижните спортни центрове в столицата, включително във фитнес комплекса „Есте“.

Неговите близки го описват като добър човек, отдаден на спорта и изпълнен с планове за бъдещето. Участието в телевизионно риалити трябвало да бъде следващото предизвикателство за 30-годишния пловдивчанин. До момента продуцентите на „Ергенът“ не са цитирани с официална позиция относно информацията за подписания договор с Филчев.