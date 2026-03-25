25.03.2026 | 19:22

Хванаха учителка да раздава партийни листовки

Акции за изборни нарушения се провеждат из цялата страна. И двама духовници са сред задържаните за търговия с вот

Учителка е хваната да раздава агитационни материали за изборите на ученици в Угърчин, Ловешко, съобщи министърът на образованието Сергей Игнатов.

Подаден е сигнал до полицията. „Всички сигнали за политическа агитация в училища ще бъдат предавани в МВР“, зарече си Игнатов, като допълни, че на този етап няма сигнали за други места.

Той напомни, че законът категорично забранява агитация за вота на територията на училищата. Шефът на МОН добави, че такива случаи са тежко нарушение, а нарушителите смятат, че могат да минат между капките.

Игнатов уточни, че се провеждат срещи с директори на училища по темата. Такава е имало с директорите на училищата в София.

С наближаването на предстоящите на 19 април извънредни парламентарни избори сигналите за нарушения лавинообразно нарастват, обяви днес съветникът на служебния премиер по въпросите за вота Ваня Нушева. Тя уточни, че от този голям брой сигнали значителен е делът на досъдебните производства – 112.

До момента са проведени редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове. Има арестувани в Бургас, Пловдив, Кюстендил, Шумен и Ихтиман, съобщава БНТ. Претърсени са адреси във Вълчедръм и Лом.

Иззети са хиляди евро и списъци с десетки имена и лични данни. Подготвяни са и пликове с по 50 евро, предвидени за покупката на глас за определена политическа сила.

Сред арестуваните 6 души в Бургас е и пастор. Подобен случай има и в Пловдив. „Лицето е пряко ангажирано с определена религиозна общност и по този начин може да въздейства и влияе, да насочва хората да гласуват за определена партия“, каза Марин Димитров, началник на „Охранителна полиция“ – Бургас.

В пловдивския квартал „Столипиново“ пък е арестуван Айри Мурад – погребален агент и ходжа, който е бивш общински съветник. Акциите на органите на реда продължават.