Учителката на Колтуклиева в занаята: Все някой трябваше да го направи

Учителката на журналистката Соня Колтуклиева в професията й даде няколко съвета след инцидента с НСО. Зоя Деянова сподели какво мисли за неприятната случка на страницатна си във Фейсбук и коментарът й определено е нестандартен на фона на масовите постова „за“ и „против“.
Ето какво пише Деянова по злободневната тема:
Все някой трябваше да го направи. Жалко, че ще изгори момчето бодигард от Перник – земляк ми е.
Иначе сценката „Бият Колтуклиева“ е смешна.
Учила съм я на занаят преди почти половин век и сега ще й дам отново съвет, макар да ги приема обичайно наобратно.
Сонче, и ти остаря, мила, затова никога не обувай младежки маратонки и каквито и да било обувки с високи платформи, подметки по народному. Трудно е на нашата възраст да пазим равновесие с тях – с пръст да ни бутнат и падаме.
Важното е, че успя да задържиш телефона в ръка, дори в поза безсъзнание за снимка. Умри, но свръзка дай!
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