23.10.2026 | 14:39

Учителката на Колтуклиева в занаята: Все някой трябваше да го направи

Важното е, че успя да задържиш телефона - умри, но свръзка дай, написа журналистката Зоя Деянова

Учителката на журналистката Соня Колтуклиева в професията й даде няколко съвета след инцидента с НСО. Зоя Деянова сподели какво мисли за неприятната случка на страницатна си във Фейсбук и коментарът й определено е нестандартен на фона на масовите постова „за“ и „против“.

Ето какво пише Деянова по злободневната тема:

Все някой трябваше да го направи. Жалко, че ще изгори момчето бодигард от Перник – земляк ми е.

Иначе сценката „Бият Колтуклиева“ е смешна.

Учила съм я на занаят преди почти половин век и сега ще й дам отново съвет, макар да ги приема обичайно наобратно.

Сонче, и ти остаря, мила, затова никога не обувай младежки маратонки и каквито и да било обувки с високи платформи, подметки по народному. Трудно е на нашата възраст да пазим равновесие с тях – с пръст да ни бутнат и падаме.

Важното е, че успя да задържиш телефона в ръка, дори в поза безсъзнание за снимка. Умри, но свръзка дай!