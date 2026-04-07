07.04.2026 | 18:28

Удар по Сарафов: КС потвърди, че никой не може да е и.ф. главен прокурор над 6 месеца

Съдът обаче не коментира дали оставането на Сарафов на поста е нарушение

С решение от днес Конституционният съд (КС) остави в сила 6-месечния лимит за изпълняващи функцията (и.ф.) „главен прокурор“ с висящ мандат.

Казусът засяга настоящия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, чийто 6-месечен срок като и.ф. главен прокурор изтече още през юли 2025 г. С днешното решение КС не казва директно дали оставането му на поста към днешна дата е нарушение.

Конституционните съдии отхвърлиха искането на състав на Апелативния съд–Варна за обявяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт. Този текст предвижда, ако постът на главния прокурор е вакантен, да бъде назначен и.ф. за срок до 6 месеца.

Оспорената разпоредба беше въведена с изменения в Закона за съдебната власт, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 6 от 2025 г., в сила от 21 януари 2025 г. Тя предвижда, че при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, може да бъде назначено лице, което временно да изпълнява длъжността, но за срок не по-дълъг от шест месеца.

В заседанието на Конституционния съд са участвали всички 12 конституционни съдии.

Решението е подписано със становище от съдиите Павлина Панова, Атанас Семов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков. Това означава, че те са приложили отделно мнение или допълнителни аргументи към решението на съда.

С произнасянето си Конституционният съд на практика потвърждава действието на разпоредбата, която поставя ограничение върху продължителността на временното изпълнение на ключови длъжности в съдебната система.