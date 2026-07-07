07.07.2026 | 19:59

Унгарската държавна телевизия се извини за лъжите в новините си по времето на Орбан

M1 обяви, че временно спира излъчването на новини

Виктор Орбан и Петер Мадяр

Унгарската държавна телевизия М1 се извини на зрителите си за “лъжите” в новините си през последните години.

„Обществените медии не могат да лъжат. Въпреки това се извиняваме, че го правихме в продължение на много години.“

M1 публикува това съобщението на черен екран и обяви, че временно спира излъчването на новини, тъй като правителството реорганизира обществените медии, за да ги направи „независими и надеждни“.

По-рано във вторник местни медии съобщиха, че някои редактори в държавната телевизия и радио са били уволнени. Ройтерс не успя веднага да потвърди тези съобщения.

Тези ходове са в съответствие с предизборното обещание на министър-председателя Петер Мадяр да реорганизира държавните медии и да спре това, което той нарече “пропаганда” по времето на бившия премиер Виктор Орбан.

„Обществените медии в момента се обновяват, за да могат да бъдат независими и надеждни в бъдеще. Новинарските емисии са временно спрени. Моля, останете с нас!“, гласеше още съобщението по „М1“.

Мадяр, чиято партия отстрани националистическата партия “Фидес” на Орбан след 16 години на власт на изборите през април, започна да реорганизира ключовите бастиони на властта на Орбан, включително държавните медии. Той заяви, че ще възстанови системата за проверки и баланси и ще предприеме строги мерки срещу корупцията.

„Това е исторически ден, тъй като излъчването на пропаганда по обществените медии приключи“, заяви Мадяр в публикация във Facebook във вторник, като добави, че държавното радио „Кошут“ също е спряло излъчването си.

След изборите Мадяр каза, че иска да създаде „наистина балансирана, обективна новинарска служба“. В един от първите си укази като министър-председател той нареди „всеобхватен и незабавен“ преглед на обществените медии и тяхното финансиране.

Анализатори обаче посочват, че създаването на истински балансирани обществени медии ще бъде сериозно предизвикателство.

При Орбан държавните медии попаднаха под нарастващ правителствен контрол след приемането на нови медийни закони, а няколко частни медии бяха или закрити, или поети от проправителствени бизнесмени.

Унгария падна до 74-то място през 2026 г. от 23-то място през 2010 г. в индекса за свобода на пресата на „Репортери без граници“.

Правителството на Орбан отричаше да е оказвало натиск върху медиите и твърдеше, че те отговарят на стандартите на ЕС за медийна свобода.