14.11.2026 | 9:05

За новите членове на ВСС от съдийската квота и предаността към „дебелаците“ Борисов и Пеевски

Оправдаха се песимистичните очаквания, че това ще са хора от „листчето на Чолаков“

Новоизбраните членове на ВСС от съдиската квота, отляво-надясно: Мария Терзийска, Светлана Калинова, Даниела Александрова, Васил Петков, Веселка Златева, Емилия Василева

Кои са избраните нови 6 членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдийската колегия?

Ето някои подробности за избраниците, публикувани от разследващият сайт BIRD.bg:

За съжаление се оправдаха песимистичните очаквания, че това ще са хора от „листчето на Чолаков“ (бел. ред. – Георги Чолаков е избран през 2011 г. за председател на Върховния административен съд и изкарва на този пост два пълни 7-годишни мандата и още една година като временно изпълняващ. Изборът му се коментира като овладяване на съдебната система от Бойко Борисов.

За Чолаков BIRD.bg публикува разкрития с аудиозаписи наречени Чолаковгейт. На записите се чува гласът на Чолаков, който говори за подкупи и „торби с пари“ (април 2026 г.). За записите се посочва, че са между Георги Чолаков и адвокат Веселин Димитров – бивш осъждан административен съдия, след това адвокат. В тези откъси от записи се обсъждат суми от порядъка на 150–160 хиляди евро и „торби с пари“ за уреждане на благоприятни съдебни решения във ВАС. Публикуван е и нов запис (октомври 2026 г.) от Mediapool и BIRD.bg между същите събеседници, в който се говори за „кош с пари“ и за жалба по обществена поръчка (виж тук). В разговора се споменава и името на върховния съдия Тодор Петков. Преди това има и трети запис, в който се обсъжда как Чолаков да остане още на поста като временно изпълняващ. По записите е образувано досъдебно производство. Съдия Чалаков категорично отрича да е водил такива разговори и твърди, че са фалшификат, изработен с изкуствен интелект или „дигитален монтаж“. Още няма обявен резултат от разследването или от експертизата на записите).

Георги Чолаков и Веселин Димитров.

Разбира се „листчето на Чолаков“ вече не е физическо, както беше предходният чолаков списък през 2022, пише BIRD.bg, а по-скоро циркулира в затворени Вайбър-групи. Но това с нищо не променя фактическата обстановка и крайния резултат. А той е следният – 4:2 в полза на статуквото и дебелаците в системата.

Даниела Александрова, Васил Петков и Мария Терзийска (бел. ред. – трима от новоизбраните членове на ВСС) вече бяха избрани за кадровици през 2022 – но така и не встъпиха (бел. ред. – изборът на членове на ВСС от квотата на магистратите през 2022 г. беше отменен с поправки в Закона за съдебната власт през 2023 г.). Фактът на бетонното им преизбиране 4 години по-късно означава, че точно тези хора са

много ценни за КОЙ, ТОЙ и СВОЙ

Нека поразсъждаваме защо, по ред на номерата.

Даниела Александрова е бивш прокурор, лична номинация за зам.-шеф на Софийски районен съд на шефа Александър Ангелов, самият той възпитаник на милиционерската академия (бел. ред. – т. нар. ВИПОНД, чиито възпитаници превзеха ръководството на съдебната система, след като Борисов спечели изборите и овладя властта след 2010 г.). Не става ясно с какво точно тя заслужи „доверието“ на стотици съдии, надали със 7-минутната си реч миналата седмица. Други публични изяви през годините тя не е имала, особено пък по важни за системата въпроси – различни от битово-синдикалните.

Васил Петков е военен съдия, а военното правосъдие като цяло е известно с две неща – ниска натовареност и висока изпълнителност. Там „честта на пагона“ е водеща. Следва да припомним, че назад във времето военните съдии анблок се „оплакаха“ на Иван Гешев (бел. ред. – когато беше главен прокурор), че парламентът (евентуално) се кани да закрива практически безработните военни съдилища. Откъде-накъде съдии (повтаряме, съдии) припознаха точно Гешев като свой застъпник и защитник, така и никой не разбра.

За Мария Терзийска на този етап не знаем много, но пък знаем за четвъртия в листчето – Веселка Златева. Обструкции към нея – и то сериозни – имаше включително от действащи съдии. Отделно ние вече писахме за странното (не)случайно разпределение на „медени“ дела на неин доклад в Параджик (бел. ред. – става дума за дела, които със „странни еквирибристики“ и процедурни хватки, както пише BIRD.bg, са разпределени на съдия Веселка Златева. Те са за Оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) за „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет“ и на бъдещи инвестиции на компанията до 2040 г. Решенията са благоприятни за фирмата. Съдия Златева също така касира местните избори в Пазарджик, спечелени от ПП-ДБ, през юни 2024 – и така отвори пътя към нови избори и овладяването на общинския съвет от Новото начало на Пеевски). По наблюдения на наши източници, пише BIRD.bg, гласуването за Веселка – особено в секцията във ВАС (бел. ред – избирателната секция на съдиите във ВАС за членове на ВСС) в последните два дни – е било стройно, координирано и дисциплинирано. Отделно и съдиите от провинциалните административни съдилища, където хватката на Чолаков е още по-силна.

Единствен повод за оптимизъм може би дават избраните представители на Върховния касационен съд – Светлана Калинова и Емилия Василева. Не можем обаче да пропуснем факта – който вече осветихме – че именно Василева бе в съдебния състав, който валидира скандалните избори за членове на ВСС през 2022 (бел. ред. – когато мандатът на ВСС е изтекъл и няма избрани 11 членове от квотата на парламента). Как ще процедират двете върховни съдийки в новия ВСС предстои да видим – и ще проследим внимателно.

В заключение само ще добавим, че когато последно имаше районен съдия член на ВСС, нещата изобщо не приключиха добре. Говорим за позабравения Митко Вайбъра (Димитър Узунов), който бе парашутиран директно от Сандански. Александрова също е от тази „школа“, работила е като районен прокурор в Благоевград. Узунов ще бъде запомнен основно с това, че в реално време по време на заседания си разменяше СМС-и с Бойко Борисов, особено покрай скандала Яневагейт. Към днешна дата той кротко правораздава в Благоевград – и си чака реда за командироване във ВАС, като едва ли ще му са наложи да чака още дълго. Предаността към дебелаците се възнаграждава, рано или късно. Макар и – уж формално – те вече да не са на власт.