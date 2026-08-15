Васил Терзиев иска отговори от БНТ защо избраха Бургас за Евровизия

Кметът на София Васил Терзиев призова ръководството на БНТ да даде публична информация за критериите, по които Бургас беше избран за домакин на „Евровизия 2027“.
„Изборът е направен. Бургас спечели. Евровизия идва в България. И успехът на Бургас трябва да бъде успех на България. София ще помогне с каквото може, за да бъде Евровизия 2027 успех за България. Но имаме и въпроси. И смятам, че БНТ трябва да даде отговори“, пише Терзиев във Фейсбук.
Терзиев подчертава, че не оспорва избора на Бургас и е в готовност да помогне с експертиза, опит и контакти. В същото време обаче кметът поставя въпроса за прозрачността на процедурата.
По думите му София е отговаряла на поставените изисквания и е представила сериозна кандидатура, затова за столичани е важно да стане ясно как е било взето окончателното решение.
Терзиев настоява БНТ да обяви какви са били критериите, каква тежест е имал всеки от тях, как са оценени София и Бургас, по кои показатели морският град е получил по-висока оценка и кои експерти са участвали в избора.
Той предупреди подготовката за конкурса да не се превръща в поредния „български казан в ада, който няма нужда дявол да го пази“.
„След години никой няма да помни прессъобщенията, споровете и кой какво е казал през август 2026 г. Ще помнят България през май 2027. Ще помнят дали сме били добри домакини. И ще помнят как сме ги накарали да се почувстват. Нека им дадем нещо, което си струва да помнят. И нека този път оставим българския казан празен“, завършва публикацията си кметът на София.
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