10.09.2026 | 10:25

Ветерани обучават руснаци да се бият за Украйна в български лагер!

Центърът твърди, че е обучил над 7000 професионалисти

В етерани от британските SAS и американските Морски тюлени обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България, разкрива доклад, цитиран от Daily Mail.

Според оценка, изготвена за разузнавателните агенции Five Eyes, западните военни ветерани са били вербувани с „силна увереност“ да обучават руски граждани, както и „военнослужещи на активна служба“.

Констатациите станаха известни след изтичане на бележка, съставена за Австралийската тайна разузнавателна служба (ASIS). В нея двама бивши оперативни служители на австралийските специални части и един резервист на активна служба заявиха, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци.

В предполагаемата бележка се казва, че лагер, управляван от център „Алфа-Метал“, компания за военно обучение в Междени, Северна България, наема персонал от „различен произход“, включително SAS, Австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските тюлени.

Международният център „Алфа-Метал“ предлага обучение на специални части и напреднали курсове за снайперисти за около 5000 евро на човек. Центърът се предлага на „персонал от големи охранителни компании“, като се насочва към телохранители, президентска охрана и частни военни компании.

Но в изтеклия доклад се казва, че след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани.

Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 г. Уебсайтът на центъра „Алфа-Метал“ включва снимки на логата на SAS и американските военноморски сили „Тюлени“, като посочва „експертните“ си инструктори „от цял ​​свят“.

Според британското и австралийското законодателство е незаконно бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава.

Разбира се, че компанията е публикувала и обява за работа ветерани от SAS, които да работят в българския център, в LinkedIn. Обявата е публикувана преди шест месеца, както съобщава The Telegraph, tърсеше „гражданин на Обединеното кралство“ със „силен оперативен опит и доказан преподавателски опит“. „В момента търсим опитен инструктор по SAS, който да се присъедини към нашия екип“, написаха от компанията. „Ако сте запалени по обучението, професионализма и повишаването на стандартите, ще се радваме да се свържете с нас.“

На уебсайта си центърът се описва като „българското представителство“ на „Алфа Метал ООД, базирана във Великобритания“. Твърди се, че е обучил над 7000 професионалисти. Също така компанията написа, че е въвела курсове за обучение по дронове през 2025 г., след като заяви, че е станала сертифициран център за авиационно обучение. Разширените курсове за обучение по дронове могат да достигнат 5500 евро.

Смята се, че изтеклата бележка е обект на разследване от австралийската SIS, като източник разкрива, че откритията вероятно ще бъдат споделени с Обединеното кралство и САЩ чрез мрежата за споделяне на разузнавателна информация Five Eyes.

Някои източници от SAS отхвърлиха обвиненията, че са били използвани ветерани, описвайки подобен ход катопредателство на техните ценности. Един каза, че SAS е „малка общност“ и „хората говорят“, добавяйки: „Ако хората правеха това, щяхме да знаем… Щях да бъда невероятно изненадан и дълбоко разочарован“.