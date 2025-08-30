30.08.2025 | 19:44
Виц
Три дни прокуратурата мълча какво ще прави с Паскал. Внесе искане за постоянен арест в събота, когато единствен дежурен е съдия от бившия спецсъд. И изненада – съдията сподели, че Паскал бил казал, че той не бил част от контрандното ОПГ, но бил чул, че Василев и Рашков били.
