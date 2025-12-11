11.12.2025 | 17:44
виц
Павела (закон за 26 секунди) , Тошко Йо. (500 лева) , Байрам (мръшляк), Делян Д. (пийте си хапчетата), Йордан М. (няма да дразнити дипутатити), Хамид (души студент със закачалка) и целият отбор на 222А, много помогнаха на гражданското общество. Избистриха „посланията“ и постлаха на падането със страшна сила. Айди малко да почивати.
