Правителството подаде оставка!
Чуваме гласа на гражданите, трябва да кажат какво да е следващото управление, каза премиерът
11.12.2025 | 17:44
виц
Павела (закон за 26 секунди) , Тошко Йо. (500 лева) , Байрам (мръшляк), Делян Д. (пийте си хапчетата), Йордан М. (няма да дразнити дипутатити), Хамид (души студент със закачалка) и целият отбор на 222А, много помогнаха на гражданското общество.  Избистриха „посланията“ и постлаха на падането със страшна сила. Айди малко да почивати.
