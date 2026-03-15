15.03.2026 | 20:29

виц

Мъж със сериозно счупена челюст лежи в болницата, целият в скоби и бинтове. Идва жена му и започва да вади неща от торбата:

– Ето, скъпи, нося ти моркови за витамин А, ябълки, ти много обичаш ябълки, нося ти и репички. Какво да ти донеса утре?

– Ойехи с шеупките тонеси, тапанаке поста…