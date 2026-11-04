Владимир Путин конфискува парите на починали руснаци

Руският президент Владимир Путин подписа указ за прехвърляне на непотърсено (безстопанствено) имущество на починали лица в полза на държавата. Новите правила се отнасят за парични средства в рубли или чуждестранна валута, както и за благородни метали, съхранявани в банкови сметки или депозити. Такива активи ще бъдат отнемани, ако са изминали повече от пет години от смъртта на собственика, без да е било образувано наследствено дело.

Правото на държавата да претендира за тези активи ще се основава на специален регистър на починали лица, чието имущество е определено като безстопанствено. Той ще съдържа лични данни – включително три имена, дати на раждане и смърт, както и идентификационни номера на данъкоплатците (ИНН) – заедно с информация за банковите сметки и депозити, както и къде се намират. Федералната агенция за управление на държавното имущество („Росимущество“) е натоварена със задачата да състави този списък, като използва данни от Федералната данъчна служба, Нотариалната камара, съдебните изпълнители и банките.

С други думи, докато преди държавата трябваше да урежда правата върху наследството за всеки отделен случай, сега тя ще може масово да идентифицира сметките на починали лица и да предявява претенции към средствата въз основа на собствен ведомствен списък.

Съгласно указа, Федералната данъчна служба трябва да предостави необходимата информация на агенцията до 1 декември 2026 г. След това тези данни ще бъдат изпратени на Федералната нотариална камара за проверка, за да се гарантира, че не са се появили законни наследници, които да предявят претенции към активите.

Освен това президентът Путин е възложил на правителството до 1 април 2027 г. да разработи законодателни предложения, които да определят процедурите за идентифициране на имущество, подлежащо на прехвърляне към държавата в рамките на наследствения процес.

Указът също така очертава начина, по който ще се процедира с различните видове активи. Паричните средства в чуждестранна валута ще бъдат автоматично преобразувани в рубли, докато стойността на благородните метали ще се определя или съгласно условията на първоначалния банков договор, или въз основа на отчетната цена, установена от Централната банка.

Следва да се отбележи, че липсата на открито наследствено производство не означава непременно, че няма наследници. Руското законодателство допуска „фактическо“ приемане на наследство – например, когато наследник встъпи във владение на имуществото на починалия, без официално да регистрира правата си пред нотариус. Новият указ не предвижда отделна проверка на подобни обстоятелства, преди средствата да бъдат преведени в държавния бюджет.

Ако впоследствие бъде признато, че дадено лице е приело наследството, то ще има право да получи плащане, равностойно на сумата, преведена преди това във федералния бюджет. Указът обаче не установява конкретна процедура за получаване на такова обезщетение, нито определя срокове за плащането му или за начисляване на лихви.

Правото на държавата да наследява имущество, за което няма наследници (т.нар. „вакантно наследство“), съществува и понастоящем и е залегнало в член 1151 от Гражданския кодекс. Новият указ установява централизирана процедура за откриване на банковите активи на починали граждани и превеждането им в бюджета, заобикаляйки стандартния нотариален наследствен процес.

Прави впечатление, че в документа се цитира Федерален закон № 127-ФЗ от 4 юни 2018 г. „За мерките за въздействие (противодействие) спрямо неприятелските действия на Съединените американски щати и други чужди държави“. Въпреки това, самият механизъм се прилага спрямо сметките на починали руски граждани и не се ограничава само до активите на лица, свързани с чужди държави.

През 2025 г. Държавната дума изрази подкрепа за инициативата средствата на починали руски граждани да бъдат прехвърлени в държавния бюджет. По това време беше посочено, че сумата може да достигне няколкостотин милиарда рубли.

Тази нова мярка се въвежда на фона на нарастващ дефицит на федералния бюджет. Според Министерството на финансите дефицитът за периода от януари до септември 2026 г. е достигнал 5,2 трилиона рубли, или 2,2% от БВП – стойност, която е с 50% по-висока от тази за същия период на 2025 г. Министерството очаква дефицитът за цялата година да възлезе на 7,3 трилиона рубли, което е два пъти повече от първоначалната прогноза.