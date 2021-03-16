Властта затваря България за 2 седмици

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Кьовеши лично обясни на ВСС защо не харесва гешевчетата Това означава, че забележките към 7 от българските номинации за европрокуратурата не са преодолени

Мангъров: Локдаунът е глупост, жертвите ще са повече Пълната изолация предпазва хората да се заразят, но за кратко време, категоричен е инфекционистът