Внимание: Измамници от ad.plus точат наивници с тарикатска схема

Канадска рекламна мрежа завлече десетки собственици на български сайтове и блогове. Измамниците от ad. plus обещават високи доходи от публикуването на рекламните им банери. Няколко месеца по-късно мошениците измислят всевъзможни причини да не се издължат, става ясно от разкази в потърпевши в сцециализирани форуми.
Измамата започва с атрактивно предложение за съвместна работа, което обещава високи месечни приходи. Това означава публикуване на реклами от мрежата им и интегриране на кодовете им в софуера на съответния сайт. Офертата зарибява „жертвите“ и с обещанието, че ако собственик на сайт или блог по една или друга причина се откаже от услугите им, ще получи 200 долара компенсация. Особено настоятелна в измамната схема е мениджърката от ad.plus Роса Кавалиери (Rosa Cavalieri [email protected] )
След месец – два, когато дойде времето за първото плащане на приходите, истината лъсва. Измамниците от Ad.plus започват да шикалкавят – не отговарят или бавят отговори на електронни съобщения; изведнъж се появяват много нови „изисквания, които трябва да се изпълнят“; предизвикват или симулират се проблеми с профила на партньора – жертва в измамната им рекламна мрежа и т.н.
Коронният номер на канадските мошеници се прави чрез „външния им платежен оператор“ Tipalti (tipalti.com), който трябва да преведе парите от тяхно име чрез Пайпал, на дебитна или кредитна карата и по банкова сметка. Злощастни партньори на рекламната мрежа, които са натрупали суми от порядъка на 500-1000 щатски долара и искат да получат първото плащане, с изненада установяват, че методът им на плащане не одобрен или пък няма щанс да бъде одобрен, разказват потърпевши. Оказва, че одобрението е много „сложно и трудно“, а измамниците от ad.plus правят абсурдни опити да изискват и лични документи за „потвърждаване на плащането. В повечето случаи въпросният „метод на плащане“ така и не е одобряван, което съответно води и до отказа на плащане на натрупаните суми“.
Целта на всички тези врътки и размотавания е измамените сами да се откажат да си търсят парите.
„Не се доверявайте на мошениците от Ad.plus! Няма получите и долар от вашите пари“, казва потърпевш собственик на сайт на обяви.
Warning: Scammers from ad.plus lure gullible people with a scam scheme
The fake Canadian advertising network promises high income from publishing their banners, but does not pay a single dollar
A Canadian advertising network has lured dozens of Bulgarian website and blog owners. The ad. plus scammers promise high incomes from publishing their advertising banners. A few months later, the scammers come up with all sorts of reasons not to pay, as is clear from stories in victims on specialized forums.
The scam begins with an attractive offer for cooperation, which promises high monthly incomes. This means publishing ads from their network and integrating their codes into the software of the respective site. The offer lures the “victims” with the promise that if the owner of a website or blog for one reason or another refuses their services, he will receive $200 in compensation. Particularly persistent in the fraudulent scheme is the ad.plus manager Rosa Cavalieri (Rosa Cavalieri [email protected] )
After a month or two, when it is time for the first payment of income, the truth comes out. Ad.plus scammers start to act up – they don’t respond or delay responses to emails; suddenly many new “requirements that must be met” appear; they cause or simulate problems with the partner’s victim’s profile in their fraudulent advertising network, etc.
The crown jewel of the Canadian scammers is made through their “external payment operator” Tipalti (tipalti.com), which is supposed to transfer money on their behalf via PayPal, to a debit or credit card, and to a bank account. Unlucky partners of the advertising network who have accumulated amounts of around 500-1000 USD and want to receive their first payment are surprised to find that their payment method is not approved or has no chance of being approved, victims say. It turns out that approval is very „complicated and difficult“, and the ad.plus scammers make absurd attempts to request personal documents to „confirm payment. In most cases, the „payment method“ in question is never approved, which accordingly leads to the refusal to pay the accumulated amounts“.
The goal of all these twists and turns is for the scammers to give up looking for their money themselves.
„Don’t trust the Ad.plus scammers! You won’t get a single dollar of your money“, says a victimized owner of an ad site.
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