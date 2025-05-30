30.05.2025 | 16:19

Време е България да наложи санкции на Северна Македония

Отказът в македонската конституция да бъдат вписани българите – ясен ангажимент в преговорната рамка с ЕС, е крещящо нарушение на добросъседството

След показните съдебни процеси срещу българи в РС Македония и след официалните малцинствени претенции на премиера Мицкоски, София трябва да прибегне до тази крайна мярка

Македонският премиер Христиан Мицкоски и правителството в Скопие демонстрират системна враждебност към България, европейските принципи и човешките права.

Отказът в македонската конституция да бъдат вписани българите – ясен ангажимент в преговорната рамка с ЕС, е крещящо нарушение на добросъседството. Нещо повече – претенциите за „македонско малцинство“ в България са директна намеса във вътрешните ни работи, а политически мотивираните съдебни преследвания срещу българи в Република Северна Македония са груба форма на етническа дискриминация.

България е длъжна да отговори на системното потъпкване на човешките права на българите в РС Македония, но не с кухи дипломатически заявления, а с целенасочени санкции. Както САЩ и ЕС налагат санкции на недемократични режими, така и България, в качеството си на член на Евросъюза, може да наложи следните санкции на РСМ: