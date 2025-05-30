30.05.2025 | 16:19
Време е България да наложи санкции на Северна Македония
Отказът в македонската конституция да бъдат вписани българите – ясен ангажимент в преговорната рамка с ЕС, е крещящо нарушение на добросъседството

След показните съдебни процеси срещу българи в РС Македония и след официалните малцинствени претенции на премиера Мицкоски, София трябва да прибегне до тази крайна мярка

Македонският премиер Христиан Мицкоски и правителството в Скопие демонстрират системна враждебност към България, европейските принципи и човешките права.

Отказът в македонската конституция да бъдат вписани българите – ясен ангажимент в преговорната рамка с ЕС, е крещящо нарушение на добросъседството. Нещо повече – претенциите за „македонско малцинство“ в България са директна намеса във вътрешните ни работи, а политически мотивираните съдебни преследвания срещу българи в Република Северна Македония са груба форма на етническа дискриминация.

България е длъжна да отговори на системното потъпкване на човешките права на българите в РС Македония, но не с кухи дипломатически заявления, а с целенасочени санкции. Както САЩ и ЕС налагат санкции на недемократични режими, така и България, в качеството си на член на Евросъюза, може да наложи следните санкции на РСМ:

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1. Финансови санкции:

-Замразяване на активи на лица от македонското правителство, членове на управляващата коалиция и магистрати, участвали в репресии срещу българи.

-Забрана за достъп до българската банкова система за санкционирани лица и техни бизнеси.

2. Икономически мерки:

-Спиране на всякакви двустранни търговски преференции, включително в областта на енергетиката и инфраструктурата.

-Прекратяване на участието на македонски фирми в български обществени поръчки и търгове, финансирани с публични средства.

3. Транспорт и логистика:

-Преразглеждане на трансграничните инфраструктурни проекти, включително строежа на пътни и жп връзки, докато Скопие не покаже реална промяна в политиката си.

-Отмяна на улеснения за граничен контрол, приети в рамките на добросъседските отношения.

4. Политическа блокада в ЕС:

-Пълно блокиране на всякакво движение по Преговорната рамка на РСМ с ЕС.

-Иницииране на обща позиция с други държави-членки за системно нарушаване на правата на малцинствата в РСМ, с цел поставяне на въпроса на ниво Европейски съвет.

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България има право на глас в ЕС и трябва да го използва.

Европейският съюз не може да приема в редиците си държави, които открито дискриминират и провокират съседите си.

Санкциите не са прецедент, а утвърден инструмент в политиката на ЕС за защита на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона. Заради враждебна реторика и действия, противоречащи на ценностите на Съюза, ЕС вече е налагал ограничения и е блокирал европейската перспектива на Сърбия и Босна и Херцеговина.

Както Унгария и Полша бяха подложени на финансов и политически натиск заради отклонение от наложените от Брюксел европейски стандарти, така и за властите в Скопие трябва да има последици заради системната дискриминация и съдебните издевателства над българите в РС Македония.

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