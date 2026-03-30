30.03.2026 | 7:16

Времето през април: От сняг до 29 градуса

През първото десетдневие стойностите ще са по-ниски от климатичните норми

Краят на март и началото на април ще преминат под знака на по-хладно и нестабилно време, сочат ранните прогнози на Европейския център за средносрочно прогнозиране.

Очаква се периодът да бъде съпътстван от чести валежи и дори епизодични снеговалежи в по-високите и предпланинските райони.

Според изчисленията, започналата в последните дни на март серия от атмосферни смущения ще се задържи поне до средата на април.

През този период ще преобладава променлива до значителна облачност, с чести превалявания от дъжд, а в планините – от сняг. Не е изключено снежната граница временно да се понижи и да обхване и по-ниски райони.

Месечната прогноза на НИМХ към БАН също гласи, че температурите в първата половина на април ще се задържат около и под обичайните за сезона стойности.

Средната месечна температура ще бъде около и под нормата, която за по-голямата част от страната е между 10 и 13 градуса, по Черноморието и във високите полета – между 8 и 14 градуса, а за планините – от минус 5 до 3 градуса.

Най-ниските температури ще се движат между минус 5 и 0 градуса, а най-високите – между 24 и 22 и девет градуса, като по-топлите стойности се очакват през последното десетдневие на месеца.

След средата на април обстановката постепенно ще се стабилизира с повече слънце, по-редки валежи и повишение на температурите. Дневните стойности ще преминат 10 градуса и към края на месеца ще надхвърлят климатичните норми за периода.