10.03.2026 | 10:27

Янкулов атакува Сарафов след разкрития на българския европрокурор

Министърът на правосъдието призовава да не се чакат изборите, за да бъде махнат и.ф. главен прокурор

Правосъдният министър Андрей Янкулов призова да не се чакат изборите, за да бъде махнат Борислав Сарафов и го атакува заради негови действия спрямо българския европрокурор Теодора Гергиева. Министърът на правосъдието направи това в пост във Фейсбук.

„Затискащият с огромна тежест правосъдието ни въпрос за смяната на фактически изпълняващия длъжността главен прокурор не е партийно-политически. Неговото решаване не може и не бива да бъде предмет на политически договорки, за да бъде оставено да чака бъдещо преразпределение на силите, което да е в състояние да ги постигне“, написа Янкулов и добави:.“Единственото, за което става дума тук, е възстановяването на някаква обикновена нормалност“.

Според правосъдният министър в България трябва да има изпълняващ длъжността главен прокурор, който „не действа като главен прокурор в нарушение на закона, признат е за такъв от върховните съдии и за него няма документално потвърдена информация, че е говорил пред европейски прокурори на среща в рамките на важна дисциплинарна процедура как българската прокуратура разполага с доказателства за корупция на българския европейски прокурор“.

„Обаче обвинение за корупция на българския европейски прокурор българската прокуратура не е повдигнала. Защо не е повдигнала, ако такива доказателства има? Защо е говорил това, ако няма?“, пита правосъдният министър.

Янкулов има предвид твърденията на самия български европрокурор Теодора Георгиева, че и.ф. главният прокурор бил казал пред хора от европрокуратурата, ръководена от Лаура Кьовеши, че тя била взимала подкупи по делото „Черен“ и че щели да бъдат представени протоколи от разпити на хора, които го твърдят. След това обаче не били дадени каквито и да е доказателства, твърди Георгиева.

„Даваме ли си въобще сметка за сериозността на това разкритие, докато се занимаваме с какви ли не други повече или по-малко важни въпроси около публичната изява на българския европейски прокурор онзи ден? Останала впрочем без никакъв коментар ден по-късно от директно засегнатите от нея главен и градски прокурор“, пише Янкулов.

„Правосъдието ни буквално се задушава под тежестта на това моментно състояние и за да си поеме въздух, то трябва да бъде час по-скоро преустановено“, завършва правосъдният министър.