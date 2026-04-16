16.04.2026 | 12:32

Янкулов нареди проверка за случай с охранител на Сарафов (видео)

Служителят Деян Димитров удря с автомобила си 83-годишния адвокат Стефан Димитров, котйо по-късно умира

Правосъдният министър Андрей Янкулов е разпоредил проверка в Главна дирекция „Охрана“ след журналистическо разследване на платформата „Извън ефир“. Поводът е случай от 2024 г., при който служител на дирекцията, охраняващ главния прокурор Борислав Сарафов, е блъснал възрастен мъж на пешеходна пътека.

Инцидентът се случва в началото на октомври 2024 г. в столичния квартал „Гео Милев“. Служителят Деян Димитров удря с автомобила си 83-годишния адвокат Стефан Димитров. Пострадалият първоначално е изписан от болница, но състоянието му се влошава и той е хоспитализиран повторно за повече от месец. Умира ден след изписването си.

По случая е образувано разследване, което първоначално се води в районната прокуратура, а след смъртта на пострадалия е прехвърлено в Софийска градска прокуратура. Там обаче делото е прекратено още на следващия ден от прокурор Виолета Танаицова, без тя да е наблюдаващият прокурор по случая.

Междувременно шофьорът Димитров е повишен и става началник на сектор в дирекция „Охрана“, отговарящ за сигурността на магистрати.

Ключов момент в разследването е мястото на удара. Според показанията на шофьора, пострадалият е изскочил внезапно на пътя. Видеозапис от камера обаче поставя под съмнение тази версия, като показва паркиран автомобил до пешеходната пътека, което прави твърдението по-малко вероятно.

Случаят придобива допълнителна тежест заради връзки с фигури от скандала „Осемте джуджета“ и изчезналия Петьо Петров-Еврото. Според разследването съпругата на шофьора има роднински връзки с лица, свързвани с този казус.

Допълнително внимание привлича и фактът, че ръководителят на градската прокуратура Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петров, а самият Сарафов е бил засичан в близки контакти с него.

Проверката, разпоредена от министър Янкулов, трябва да приключи до 24 април. Тя ще изясни дали има нарушения на етичния кодекс от страна на служители на дирекция „Охрана“. Освен това министърът е поискал и официална информация от прокуратурата относно мотивите за прекратяване на разследването.