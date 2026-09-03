03.09.2026 | 22:18

Явор Бахаров и Рая Пеева станаха родители на момиченце

Бебето се казва Леа Яворова Бахарова

Явор Бахаров и половинката му Рая Пеева станаха родители на момиченце. Бебето се казва Леа Яворова Бахарова и се е появило на бял свят на 25 август.

„Благодаря на моята любов, Явор. Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство. Една от най-големите ни мечти се сбъдна. Сега започва най-хубавата част от живота ни. Сигурна съм“, написа тя в социалните мрежи. Тя не пропусна да благодари и на лекарите от „Майчин дом“.

Новината за бременността си актрисата Рая Пеева съобщи още през април в ефира на предаването Hell’s Kitchen, където участваше в звездния отбор. „Ще ставам майка и съм малко емоционална. Досега криех тази тайна. Но да, бременна съм от Явор Бахаров. Простете за емоциите досега, но те са били от мен и от коремчето, защото сготвихме с Явор най-хубавото нещо“, разказа през смях и сълзи актрисата.