Запалените коли в столицата: Изгорили ги, за да изнудват застрахователи за 500 000 евро

Палежите на 13 автомобила в столичните квартали „Хиподрума“ и „Лагера“ са били част от план за изнудване на застрахователни компании за 500 000 евро в криптовалута. Това съобщиха говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев и директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков, предаде БГНЕС.

Задържан е 62-годишен мъж, като предстои прокуратурата да иска от съда и постоянен арест.

„Към момента може да се изведе предположение за користен мотив. А именно за това, че колите са били запалени с цел впоследствие да бъде изнуден застраховател, така че той да се разпореди със сумата от 500 000 евро, така че палежите да спрат под заплаха, че ще продължат палежи на коли в София“, каза Николаев.

Той уточни, че разследването е в начален етап и версията за изнудване все още се проверява. Задържаният не е обвинен в изнудване, тъй като няма доказателства, че до реално изнудване се е стигнало.

Първите сигнали за горящи автомобили са подадени между 1:51 и 2:04 часа на 9 септември. В „Хиподрума“ са запалени шест автомобила, а в „Лагера“ – седем. Общо седем коли са изгорели напълно, а шест са частично повредени. Девет са били застраховани с „Автокаско“.

Полицията е установила автомобил, свързан с палежите, а в рамките на няколко часа е идентифициран и човекът, който се е намирал в него. При последвалата работа е установен и втори участник, който според Пелтеков е физическият извършител на палежите. Той е бил задържан в Стара Загора, където се е прибрал след извършването им.

Разследващите са установили и предварителна подготовка. Горивото е било поставено в туби и предварително транспортирано до местата, където е трябвало да бъдат запалени автомобилите.

Открито е и ръкописно писмо, което е трябвало да бъде изпратено до застрахователни компании. В него извършителите са заплашвали, че ще палят автомобили на всеки 10 дни, ако не получат исканите 500 000 евро.

„В него много ясно им посочват, че ако не им приведат исканата от тях сума, през 10 дни ще продължат палежите на автомобилите на територията на град София“, заяви Пелтеков.

Писмото е било открито и иззето, преди да бъде изпратено.

По думите на директора на СДВР действията при палежите показват сериозна предварителна подготовка.

„Самото поведение, местата, където запалва автомобилите и поставя запалителната течност, говори за добри познания и най-вероятно е проявил интерес и е проучил как най-добре могат да бъдат запалени автомобилите, така че максимално бързо да се възпламенят и да изгорят напълно“, каза Пелтеков.

Разследването продължава, като предстои извършването на експертизи и други процесуално-следствени действия.