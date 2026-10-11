11.10.2026 | 16:56

Зеленски рекетира Тръмп: Спираме ударите по рафинериите, ако Русия спре да атакува енергетиката ни

В Киев са изненадани неприятно от сделката на Тръмп с Путин

Володимир Зеленски отговори на натиска на Доналд Тръмп с условие: Украйна е готова да прекрати ударите по руските рафинерии само ако Москва спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Изявлението идва след острите обвинения на американския президент, че Киев допринася за поскъпването на дизела, и призива му украинците да сменят своя държавен глава.

Украинският президент заяви на 11 октомври, че прекратяването на ударите по енергийни обекти е възможно още днес, но според него руският президент Владимир Путин не желае да предприеме тази стъпка.

„Украйна ще бъде готова да спре ударите по руските нефтопреработвателни заводи, ако Русия спре ударите по нашата енергийна инфраструктура“, написа Зеленски в социалната мрежа X, цитиран от Франс прес.

Той настоя всяка стъпка към деескалация да бъде взаимна и подкрепена с реални гаранции. Така Киев потвърждава позицията си, че прекратяването на атаките срещу руската петролна промишленост трябва да бъде част от двустранна договореност.

Ден по-рано Тръмп обвини Украйна, че с ударите си по руските рафинерии допринася за високите цени на дизеловото гориво в САЩ. Американският президент настоя Зеленски да прекрати атаките и заяви, че Украйна трябва да има нов лидер, тъй като сегашният е пропуснал възможности за споразумение с Москва.

Спорът се изостри след обявената от Тръмп договореност с Путин за увеличаване на доставките на руски дизел на световния пазар. Зеленски разкритикува сделката с аргумента, че тя ще насърчи Москва да продължи атаките срещу Украйна.

Натискът на Вашингтон вече включва и предупреждения за възможно прекратяване на обмена на разузнавателна информация. Според „Файненшъл таймс“, цитиран от БНР, американски представители са отправили такава заплаха при разговорите с украинската делегация в Маями в петък.

Срещата е продължила близо осем часа и е трябвало да бъде посветена на възможностите за прекратяване на войната. Според източници на изданието украинските представители са били изненадани от съобщението на Тръмп за договореността с Москва.„Уолстрийт джърнъл“ също съобщава, че американските преговарящи Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са настоявали Киев да се съобрази с искането за спиране на атаките. Украинската страна защитава ударите с аргумента, че рафинериите осигуряват гориво и приходи за руските военни действия.

Днешното изявление на Зеленски представлява условно предложение за взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти. В цитираните съобщения няма потвърждение за постигнато споразумение между Москва и Киев.