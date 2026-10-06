Зеленски за нападението в Черно море: Русия е ударила двата кораба в български води

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че двата кораба, поразени в Черно море днес, са били атакувани от Русия.
„Украинските сили за отбрана не са провеждали операции в този район на морето и тази поредна трагедия с цивилни плавателни съдове е още една част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване“, написа той в профила си в X.
„Нашето разузнаване и специалните служби в момента работят, за да установят цялата налична информация за поредната атака в Черно море, насочена срещу цивилни плавателни съдове“, допълни той.
Зеленски подчерта, че два цивилни кораба са били атакувани в български води. „Единият потъна, а другият понесе значителни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати“.
„Проверихме всички подробности с българската страна. Нашите Военноморски сили се свързаха с българските си колеги и беше установено, че става дума за комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове“, заяви украинският президент.
„Разпоредих на нашите въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украйна, разузнаването и другите служби да координират действията си с нашите партньори във възможно най-голяма степен, така че и те, и ние да разполагаме с по-големи възможности да се защитаваме“, допълни той.
Our intelligence and special services are now working to establish all available information about yet another attack in the Black Sea targeting civilian vessels. Two civilian vessels were attacked in Bulgarian waters last night. One sank, while the other sustained significant damage. We express our sympathy to everyone affected.
Ukraine’s Defense Forces conducted no operations in this area of the sea, and this latest tragedy involving civilian vessels is another part of Russia’s effort to make the western Black Sea completely unfit for navigation.
We verified all the details with the Bulgarian side. Our Navy contacted its counterparts in Bulgaria, and it has been established that this was a combined Russian attack using maritime and aerial drones.
I instructed our Armed Forces, the Ministry of Defense of Ukraine, our intelligence, and other services to coordinate with our partners as fully as possible – so that both they and we have greater capacity to defend ourselves.
From the evening address.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2026
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