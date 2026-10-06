06.10.2026 | 22:15
Зеленски за нападението в Черно море: Русия е ударила двата кораба в български води
Украинските сили за отбрана не са провеждали операции в този район на морето, заяви украинският президент

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че двата кораба, поразени в Черно море днес, са били атакувани от Русия.

„Украинските сили за отбрана не са провеждали операции в този район на морето и тази поредна трагедия с цивилни плавателни съдове е още една част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване“, написа той в профила си в X.

„Нашето разузнаване и специалните служби в момента работят, за да установят цялата налична информация за поредната атака в Черно море, насочена срещу цивилни плавателни съдове“, допълни той.

Зеленски подчерта, че два цивилни кораба са били атакувани в български води. „Единият потъна, а другият понесе значителни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати“.

„Проверихме всички подробности с българската страна. Нашите Военноморски сили се свързаха с българските си колеги и беше установено, че става дума за комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове“, заяви украинският президент.

„Разпоредих на нашите въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украйна, разузнаването и другите служби да координират действията си с нашите партньори във възможно най-голяма степен, така че и те, и ние да разполагаме с по-големи възможности да се защитаваме“, допълни той.

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