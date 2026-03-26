26.03.2026 | 21:45

Жена намушка с нож четирима души в центъра на София

Първо тя е наръгала мъж и жена пред метростанция "Стадион Васил Левски", а малко по-късно - още две жени

От Центъра за спешна медицинска помощ казаха пред БТА, че в 19:29 ч. са получили сигнал за мъж и жена, които са ранени на метростанция „Стадион Васил Левски“. Две линейки са се отзовали на сигнала. Двамата са германски граждани, на видима възраст около 60-65 години. Прободните им рани са в областта на главата и части на тялото. Спешните екипи са ги откарали в УМБАЛСМ „Пирогов“.

Около 15 минути по-късно е получен втори сигнал за две момичета, които са намушкани на спирката на автобус 94 на бул. „Черни връх“ в посока хотел „Хемус“. И двете момичета са на 27 години, като отново са германски граждани. Прободните рани на двете момичета са в областта на раменете и ключиците. Момичетата са откарани във Военно-медицинска академия (ВМА) и са в стабилно състояние.

В момента полицията издирва извършителката на нападенията.