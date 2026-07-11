11.07.2026 | 21:07

Жестока катастрофа край Дупница (видео)

По първоначални данни има загинали и ранени

Поредна тежка катастрофа с камион, жертви и ранени – този път край Дупница. Жестокият инцидент е станал на главен път Е-79, малко след разклона за село Дяково в посока София. Автомобил се е ударил в спрял ТИР.

По първоначална информация вследствие на сблъсъка има двама загинали, които са затиснати под тежкотоварния автомобил, и трима ранени. Заради тежкото състояние на пострадалите към мястото веднага е насочен медицински хеликоптер (въздушна линейка), както и два наземни екипа на Спешна помощ, полицията и пожарната. Спасителните екипи използват специализирана техника за изваждане на затиснатите хора, съобщава сайтът viaranews.com.

Районът на катастрофата на главен път Е-79 е напълно отцепен от органите на реда. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха официално, че временно е ограничено движението при км 321 по път I-1 (Е-79) София – Дупница поради ПТП. Въведен е обходен маршрут през АМ „Струма“, а трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Експертът по пътна безопасност Диана Русинова алармира за трагедията и е категорична: „Необходимо е незабавно всички сили и средства, с които разполага държавата, да бъдат впрегнати, за да спре тази касапница по пътищата ни!“

Шофьорите да се движат с повишено внимание и да използват обходния маршрут през магистралата.

Все още се изясняват причините за тежката катастрофа с една жертва от вчера на автомагистрала „Тракия“ с един загинал и двама ранени, след като ТИР-а излезе от платното си и навлезе в насрещното през мантинелата, след което удари две коли, движещи се в обраната на него посока.

Двамата пострадали мъже са в стабилно състояние. Единият от тях, на 29 години, беше транспортиран с хеликоптер до УМБАЛ „Бургас“ със счупване на предмишница. Другият ранен – на 46 години, е в отделението по реанимация на частна болница в града, с контузия на черния дроб.

Днес Окръжната прокуратура – Бургас привлече като обвиняем и задържа за срок до 72 часа 56-годишния водач на тежкотоварния камион, участвал в тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат.