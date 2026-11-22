22.11.2026 | 10:29

Трагедия: Две коли прегазиха млад шофьор, докато оглеждал щетите по неговата

Към момента не е ясно как се е стигнало до инцидента край Ахелой

След фаталния инцидент движението по главния път е спряно

Потресаваща трагедия се е разиграла снощи на пътя между Ахелой и Поморие. Млад мъж е загинал, след като катастрофирал с автомобила си и слязъл да огледа нанесените щети. Именно тогава е бил блъснат от преминаващи коли.

Тялото му е открито на пътното платно, а разследващите тепърва ще установяват как точно се е стигнало до фаталния инцидент.

Инцидентът е станал снощи малко преди 22 ч. в района на хотел „Уейв Резорт“, в посока от Ахелой към Поморие.

По информация на бургаския сайт Флагман мъжът изгубил контрол над автомобила си с бургаска регистрация и се е ударил в дясната мантинела. След катастрофата той е излязъл от колата, за да провери пораженията по нея. Тогава е пометен от друг преминаващ автомобил. Според очевидци поне няколко коли са преминали през безжизненото му тяло. Загиналият е млад мъж от Бургас.

След подадения сигнал участъкът е бил затворен за движение. Трафикът по пътя между Ахелой и Поморие е пренасочен през Каблешково, за да бъдат извършени необходимите огледи и да се запазят следите от произшествието.