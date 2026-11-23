23.11.2026 | 10:26

Златото пак поскъпна

Скочи с над 2%

Цената на златото се повиши с 2,3% до 3619,15 долара за тройунция, възстановявайки загубите от предходната сесия.

Ръстът идва на фона на сътресенията на световните фондови пазари и променящите се очаквания за лихвената политика на Федералния резерв на САЩ.

Според прогнозите на CME вероятността за увеличение на лихвите с 0,25 процентни пункта през декември достига 93,5%. Инвеститорите очакват и новите данни за инфлацията в САЩ, които ще бъдат публикувани на 25 ноември, пише БГНЕС.

Повишението следва рязък спад от около 9% през миналата седмица – най-голямото седмично поевтиняване на златото от март насам.