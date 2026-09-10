10.09.2026 | 10:49

Зловещи разкрития около последните минути на Йоргос Мазонакис

Гърция започна разследване около внезапната смърт на известния певец

Гръцките власти започнаха разследване около внезапната смърт на известния гръцки певец Йоргос Мазонакис.

Здравният министър Адонис Георгиадис разпореди спешна проверка от Атинската медицинска асоциация, докато полицията очаква заключенията от съдебномедицинската експертиза. По първоначални данни от гръцките медии Мазонакис е претърпял плазмафереза — процедура за извънтелесно пречистване или замяна на кръвната плазма. Министър Георгиадис обаче разкри, че частната клиника не е разполагала с лиценз за извършването на този медицински метод.

По този повод той отправи предупреждение към гражданите да избягват медицински услуги от интернет със съмнителен произход.

Певецът получава арест в частна киника и от там подаден сигнал към Спешното отделение. На място пристига екип с медицински апарат и незабавно започва кардиопулмонална реанимация.

Въпреки опитите за съживяване, изпълнителят е откаран в безсъзнание в болница „Елпис“, където по-късно е констатирана смъртта му вследствие на сърдечен арест.

По случаят започва разследване, а първият призован за показания е лекарят и собственик на клиниката. Разследващите ще разпитат и всички лица, били в контакт с певеца преди и по време на престоя му там, както и медицинския екип, участвал в реанимацията и транспортирането му.