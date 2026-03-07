07.03.2026 | 12:02

Заради заплахите на Сарафов и Пеевски: Европрокурор Теодора Георгиева вече е под охрана на МВР

Емил Дечев: Сигналът е постъпил чрез служебния министър на правосъдието

Р азпоредена е охрана на прокурор Теодора Георгиева, след постъпил сигнал за заплахи срещу нея. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев преди официалното отбелязване на Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред паметника на загиналите полицейски служители в столицата.

Дечев уточни, че сигналът е постъпил чрез служебният министър на правосъдието, който е бил информиран лично от Георгиева.

„Разгледах сигнала и прецених, че той трябва да бъде изпратен в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, където е разпределен за проверка. След анализ на случая, е взето решение, че предвид особеностите му е необходимо да бъде осигурена охрана“, каза Дечев.

По думите му решението е свързано и с обстоятелства около прокурор Георгиева от миналата година. Служебният вътрешен министър припомни, че след публични изявления на Георгиева за проблеми във взаимодействието с определени държавни институции, е възникнал пожар в къщата на майка ѝ, при който тя е загинала.

Дечев допълни, че Георгиева „твърди, че е заплашвана или че се чувства заплашена от важни фактори в държавата. При това положение, компетентният орган е преценил, че се налага да бъде осигурена охрана,“ каза още служебният вътрешен министър.

Той уточни, че първоначално е потърсено съдействие от Бюрото по защита към Министерството на правосъдието, тъй като по закон то отговаря за охраната на застрашени магистрати. По думите на Дечев след това е преценено, че няма пречка и Министерството на вътрешните работи да осигури такава защита.

Припомняме, че българският европейски прокурор Теодора Георгиева, която е временно отстранена, а проверка на Европрокуратурата твърди, че е извършила нарушения, без да казва какви, е подала сигнал за оказван ѝ натиск и заплахи.

Той е срещу представители на българската прокуратура и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. Въпреки че име не се споменава, описваният в съобщението на правосъдното министерство политик отговаря на профила на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Явно и той се е разпознал, защото привечер от пресцентъра на партията му обявиха, че Пеевски ще сезира ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и Европейската прокуратура за „лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив „сигнал“ от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева“.