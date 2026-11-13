13.11.2026 | 9:49

Зверски бой между UFC звезди в хотел в Абу Даби (видео)

Мераб Двалишвили беше нападнат от Усман Нурмагомедов

Голям скандал разтърси света на UFC след инцидент в Абу Даби. Бившият шампион в категория „петел“ Мераб Двалишвили беше нападнат от Усман Нурмагомедов – братовчед на легендарния шампион Хабиб Нурмагомедов.

Грузинският състезател сподели видеоматериал в социалните мрежи, на който се вижда как получава медицинска помощ заради наранявания по главата. В кадрите присъства и негов спътник, който също е с видими следи от физическа саморазправа.

Двалишвили разказа, че сблъсъкът се е разиграл неочаквано във фоайето на хотел по време на медийна изява. Той сподели, че групата на Усман го е атакувала коварно в гръб, а в социалните мрежи се появи и видео от случката.

„Давах интервю за RAF във фоайето на хотела, когато Усман Нурмагомедов и приятелите му се приближиха зад гърба ни и започнаха да удрят мен и младия ми приятел. Охраната ме държеше, докато те продължаваха да ни ритат, когато бяхме на земята“, каза Двалишвили.

„Само двама от нас, аз и приятелят ми бяхме, а Усман Нурмагомедов и приятелите му дойдоха като змии отзад“, продължи той.

„Какви бойци сте? Какъв човек прави това, братле? Ако искате да се биете, нека го направим по истинския начин. Дойдохте само защото сме двамата?“, обърна се грузинецът към Нурмагомедов.

„Кървим, бием се, воюваме, но вие сте просто долни. Не сте истински мъже. Това показва характера ви. Показва, че не сте истински мъже. Какво, по дяволите, момчета? Ако искате да се биете, бийте се. Хайде да се бием, ние сме бойци. Аз съм истински човек, говоря глупости, но вие дойдохте отзад. Не знам колко бяхте. Всичките ви приятели ни чакаха по долен начин. Уау. Знаех какви момчета сте“, добави Двалишвили.