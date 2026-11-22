22.11.2026 | 18:43

Пиян и дрогиран циганин помля коли, врязва се в сграда

Шофьорската книжка на младежа е била отнета само преди месец, след като е бил хванат след употреба на наркотици

Мургав 20-годишен ром едва предизвика брутален инцидент в столичния квартал „Люлин“ 5. Информацията бе разпространена от сайта БЛИЦ. Медията съобщи, че въпросното лице се е блъснало със своята кола в други два автомобила, а след това се е насочил в съседния район „Люлин“ 4, където се е врязал в сграда.

Пред пристигналите на мястото на екшъна полицаи мъжът се е държал арогантно и е бил във видимо неадекватно състояние.

Проверката е установила, че шофьорската книжка на младежа е била отнета само преди месец, след като е бил хванат след употреба на наркотици. Независимо от това, както и то факта, че е имал образувано дело, той е продължил с изстъпленията си и смело е погазил закона, както често се случва на тази територия. Въпросният бабаит е отказал да му бъде взета проба за алкохол и наркотици и е задържан.

Само случайността и големият късмет са спасили невинни граждани от по-тежки последици, ако са имали участта да се изпречат пред автомобила на рецидивиста. Извършителят на бруталната катастрофа е задържан. В момента по улиците на София и страната се води истинска война с нарушителите на закона. По наши данни загиналите в ПТП-та през тази година са с 55 повече в сравнение със същия период на миналата година.