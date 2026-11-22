22.11.2026 | 18:34

Борисов отново лъже: Знаковите „сглобки“ на ГЕРБ и ДПС с ПБ на Радев

Вождът на ГЕРБ и ортакът му Делян Пеевски помогнаха на премиера да вдигне тавана на дълга и да върне Пламен Тончев за шеф на ДАНС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов днес бе на посещение в Монтана, където за пореден говори за „сглобка“ между „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Тези коментари са по повод избора на парламентарната квота във ВСС, който стана факт в петък.

Лидерът на ГЕРБ определи гласуването на парламентарната квота като доказателство за политическо сближаване между „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. „Истински се радвам за избора на нов ВСС. И последната власт да си отиде при Радев“, заяви той.

Борисов определи сътрудничеството между трите формации като нова „сглобка“ и подчерта, че ГЕРБ няма да участва в коалиции, в които не може да отстоява принципите си като водеща политическа сила.

Коментарите на Борисов са трудни за обяснение, защото повече от избраните във ВСС бяха подкрепени и от ГЕРБ, и от ДПС, припомня Clubz.

Освен това данните показват, че в този парламент ДПС и ГЕРБ най-често подкрепят „Прогресивна България“ по различни теми.

Една от знаковите подобни „сглобки“ бе, когато ГЕРБ и ДПС помогнаха на ПБ да вдигне тавана на дълга до 3,8 млрд. евро.

Друго знаково гласуване бе, когато ГЕРБ и ДПС подкрепиха ПБ и отхвърлиха вдигането на прага за регистрация по ДДС.

Трите партии заедно върнаха Пламен Тончев за шеф на ДАНС. Според конституцията изборът на парламентарната квота във ВСС става със 160 депутати. Това означава, че преговорите между управляващите и опозицията – които и да са те – са задължителни, защото в противен случай тази парламентарна квота не може да бъде избрана.