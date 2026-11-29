След бурни дебати в парламента, управляващата партия „Прогресивна България“ гласува окончателно законови промени, които задължават продавачите на нови сгради или части от тях и прилежащи терени, да се регистрират по ДДС преди всяка първа продажба, независимо от оборота.

Целта на мярката е да се прекрати неплащането на ДДС от строителни предприемачи, които чрез еднократни проектни фирми в момента за ден-два разпродават цели сгради и чак след това се регистрират по ДДС, като така спестяват внасяне в хазната на 20% данък върху прихода от продажбата. Тази практика е напълно законна, защото сега срокът за регистрация по ДДС, е до 7 дни след достигане на определения в закона годишен оборот – 51 130 евро.

Новата разпоредба обаче не изключва категорично от задължителна регистрация физическите лица, които продават инцидентно собствени жилища. Точно това предизвика критиките на опозицията в пленарна зала при второто четене на промени в Закона за ДДС.

„На практика всеки, който продава собствен имот трябва предварително да се регистрира по ДДС, защото иначе рискува да попадне под санкции на НАП и после да се защитава с години в съда“, обяви Калоян Иванов от „Демократична България“. Затова от ДБ настояха изрично да се запише, че предварителна регистрация не се прилага, когато физическо лице се разпорежда със собствено недвижимо имущество, защото това не представлява независима икономическа дейност.

От ГЕРБ също предложиха разяснителни текстове – изрично да се запише, че мярката не засяга физически лица, когато те са вписани като еднолични търговци в търговския регистър или са декларирали пред Националната агенция за приходите извършване на икономическа дейност с недвижими имоти.

Според Теменужка Петкова, която беше министър на финансите в предишното редовно правителство, най-притеснително е, че законодателството не прави разлика дали физическото лице продава собствени имоти или извършва независима икономически дейност. „Предоставя се изцяло на НАП да прави субективна преценка, защото няма ясни критерии в закона. Това е сериозен проблем и занапред всички граждани трябва да знаят, когато купуват имот с някаква цел, че ако решат да го продадат, трябва се регистрират по ДДС. А това е допълнителна административна тежест и допълнителни разходи, защото трябва да си наемат счетоводител, който да им подава всеки месец декларации по ДДС, после да ги дерегистрира.“, посочи Петкова.

Съпартиецът й Александър Иванов разви следната хипотеза: „Бабата, ако остави наследство или дари на внука си апартамент, вие му взимате 20% данък от имота, ако го продаде. Направете го само за хора, които правят покупко-продажби по занятие“, призова Иванов.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ определи задължението за регистрация преди първата продажба на ново жилище като пореден тормоз над данъкоплатците. „Изключително широка и неясна е дефиницията за независима икономическа дейност. На практика всеки гражданин трябва да се регистрира преди продажбата по ДДС, за да не дойде НАП след 5 години на ревизия и го глоби, защото е направил продажбата като независима икономическа дейност. Сложете ясни критерии: на регистрация подлежат физически лица, които в рамките на една година продадат Х на брой имоти над определена стойност. Така гражданите ще знаят предварително дали попадат в задължението да се регистрират по ДДС“, предложи Василев.

Според него догодина НАП ще бъде залята от искания за становища от граждани дали трябва да се регистрират преди продажба, защото нотариусите ще искат да знаят предварително преди да изповядат сделката.

Като „скандално вмешателство“ в спестяванията на хората определи Красимир Терзиев от ГЕРБ новата мярка. „Искате да вземете 20% от спестяванията на хората, инвестирани в имоти, когато решат да ги продадат. Ако трябва да се регистрират по ДДС преди продажбата и да внесат 20% в хазната, то е логично продавачите да вдигнат цената на имота с 20%. Така допълнително вдигате цените на имотите“, заяви още Терзиев. Той предупреди за сериозни проблеми на имотния пазар и в строителния сектор, което ще се отрази негативно на общите приходи в държавната хазна.

„Спрете с внушенията, че всеки гражданин, който продава недвижим имот, трябва да се регистрира по ДДС и да плати към бюджета 20% данък. Продажбата на личен или наследен имот никога не е била смятана за независима икономическа дейност. Има достатъчно дълга практика на НАП и на Съда на ЕС и българските съдилища, така че обикновеният гражданин е 100% защитен“, заяви Константин Проданов от „Прогресивна България.

По повод призивите за точни критерии за брой продадени жилища на година той обясни, че правото на ЕС забранява в случая да се поставят числови критерии. „Освен това числовият критерии може да се заобикаля много лесно – просто един предприемач ще продава по две-три жилища на година, за да не попадне в хипотезата“, каза Проданов.

В подкрепа на Проданов заместник-финансовият министър Людмила Петкова уточни, че вече 30 години НАП има практика да преценява кога едно физическо лице действа като търговец на имоти. Петкова подчерта, че в обхвата на новата данъчна разпоредба попадат само нови сгради и жилища, на по-малко от 5 години, и няма опасност за облагане на наследствени имоти. „Целта на новата разпоредба е да се прекрати практиката на укриване на милиони левове, като цяла сграда се продава наведнъж, а после фирмата се закрива, без да плати ДДС“, каза зам.-финансовият министър.

След множество бурни критики и призиви за отмяна на тази разпоредба, от управляващата партия „Прогресивна Бълария“ склониха на „техническа редакция“.

След кратка почивка Константин Проданов предложи в зала нов текст, според който задължителна регистрация по ДДС при продажби на нови жилища сгради и части от тях „НЕ се прилага в случаите на обичайно упражняване на право на собственост, освен когато лицето не използва средства, присъщи на търговец“.

Това предизвика нова вълна от недоволство от опозицията. Освен че за тях това уточнение е все така неясно, опозицията обвини управляващите, че вкарват на крак важни данъчни промени, без да са дебатирани.

„Всеки юрист ще ви каже, че писането на законови текстове в последния момент на коляно, не е добра практика. Освен това нарушавате правилника на НС – това, което предлагате, след като са приключили дебатите в зала, не е техническа или редакционна поправка. Изключително лош законодателен подход и се надявам да няма крайно негативни последици за хората и да се налага после да се променя“, отбеляза Мирослав Иванов от ПП.

В крайна сметка управляващото мнозинство отхвърли всички предложения на опозицията за по-ясни текстове или изобщо за отмяна на новата разпоредба.

Прагът за регистрация по ДДС се повишава на 60 000 евро през 2027 г. при сегашни 51 130 евро.

Това е друга промяна в Закона за ДДС, гласувана окончателно от управляващото мнозинството в Народното събрание въпреки настояванията на опозицията за приемане на максимално допустимия таван в ЕС от 85 хил. евро. Позицията на правителството и Министерство на финансите е, че прекалено рязкото вдигане на прага носи риск от големи загуби на бюджетни приходи и натиск върху дефицита в Бюджет 2027.

Затова правителството на „Прогресивно България“ предлага повишението на прага да става на стъпки – 60 000 евро от 1 януари 2027 г.; 70 000 евро от 1 януари 2028 г. и 75 000 евро от 1 януари 2029 г.

„Не виждаме важните реформи на ПБ за запазване на растежа на българската икономика“, посочи Мартин Димитров от „Демократична България“. Той разкритикува управляващите, че се поддават на „имагинерния страх“ на МФ за намаляване на данъчните приходи. „С праг за регистрация само до 60 хил. евро догодина вие просто компенсирате с инфлацията сегашните 51 хил. евро. Със страх не се постига развитие. Това, което предлагате за три години, не стига за икономически растеж, особено когато трябва да сменим двигателя от ускорено потребление към повече инвестиции“, посочи Димитров.

От „Възраждане“ отбелязаха, че ниските прагове по ДДС са проблем за малкия бизнес, защото те им костват допълнителни разходи и загуба на време. „През 2025 г. за три месеца прагът беше 85 хил. евро и нищо лошо не се случи, икономиката се развиваше. На ПБ липсва политика, която да даде стимул на икономиката да произвежда и така да издържа социалната програма, а не чрез заеми“, заяви Димо Дренчев.

От МФ обаче контрираха, като обясниха, че по-слабото вдигане на прага няма да се отрази негативно на икономическото развитие. „В момента 119 хиляди фирми са регистрирани по Закона за ДДС заради надхвърляне на прага на годишния оборот, а други 244 хиляди са регистрирани доброволно, защото контрагентите им и клиентите им го изискват“, посочи Людмила Петкова.