13.11.2026 | 17:50

5 години, 152 командировки, 43 държави, 109 000 евро – вицепрезидентът Вълчев като шеф на БТА

Държавната информационна агенция е платила около 80% от воаяжите на началника си зад граница

В качеството си на генерален директор на БТА бъдещият вицепрезидент на България Кирил Вълчев е посетил 43 държави на четири континента в рамките на мандата си. Вълчев е извършил 152 служебни пътувания в чужбина в периода от май 2021 г. до август 2026 г. Те са продължили общо 623 дни – близо 21 месеца, или около една трета от мандата му. Отчетените разходи на обществената агенция за всичките пътувания на началника са около 109 000 евро (приблизително 213 000 лв. към момента, когато са били направени).

Това показва справка, подготвена от БТА по заявление за достъп до обществена информация (ЗДОИ), подадено от „За истината„.

От екзотичните дестинации липсват в справката воаяжите му до Антарктида с българската мисия (като не е известно кой е поел разходите за тях).

Сумата не включва изцяло разходите за служебния автомобил при пътуванията на Балканите. Затова реалните разходи за гориво, амортизация и пътни такси вероятно са по-високи, посочва още сайтът за разследваща и регионална журналистика. Справката не включва командировките на Вълчев в България. Поради това не може точно да се установи колко дни е прекарвал в агенцията в София.

Не е известен също така ефектът от внушителния брой командировки за сметка основно на данъкоплатеца.

Кой плаща

В около 15–20% от случаите нощувките или самолетните билети са поемани от канещите организации – обикновено чуждестранни информационни агенции или Европейският парламент. Това важи например за пътуванията до Китай, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Азербайджан, Страсбург и др. За тези командировки БТА е покривала основно дневните. Затова и някои от най-дългите пътувания са с относително ниски разходи за бюджета на агенцията. Останалите пътувания на Кирил Вълчев са изцяло за сметка на агенцията.

Често, скъпо, екзотично

Почти половината от пътуванията му са до Северна Македония, Румъния, Гърция и Турция. Най-скъпите му воаяжи са били до Германия и Канада (6777 евро), САЩ – Чикаго, Швейцария (Цюрих и Берн) – 3000 евро, Франция – Париж, Франция – Париж, Франция – Париж, Норвегия – Осло, Полша (Гданск и Варшава), Великобритания (Лондон), Дания (Копенхаген).

Има и екзотика: Кот д’Ивуар, Нигерия, Гана, Либерия, Китай и Япония.

През октомври 2024 г. Вълчев участва в заседание на Изпълнителния съвет на Атлантическата федерация на африканските новинарски агенции в Абиджан. БТА е платила 1200 евро пътни разноски, а нощувките са поети от местната агенция. През юни 2022 г. пътува до Нигерия, Гана и Либерия за подписване на споразумения с националните информационни агенции. Разходът на БТА е 3180 евро.

Китайската агенция Синхуа е поела нощувките при двете визити на Вълчев в Китай. БТА е платила около 6500 евро за самолетни билети и дневни. При двете пътувания до Япония нощувките са поети от японските домакини и президентската институция, а БТА плаща самолетните билети на обща цена от около 1700 евро.

В актива на бъдещото вице на Йотова са и редица религиозни, фестивални и културни пътувания.

Не е видно и дали всяко пътуване е довело до конкретен редакционен резултат — брой публикации, разширяване на кореспондентската мрежа или измерима полза за БТА – отбелязва на финала „За истината“.