15.11.2026 | 11:54

Аферата „Чирен“ навлезе в нов етап

ТИМ обжалва прекратената (поредна) поръчка за разширението на стратегическото за България газохранилище

Аферата „Чирен“ навлезе в нов етап. Дружество от империята „Химимпорт“ обжалва прекратената (поредна) поръчка за разширението на стратегическото за България – и за региона въобще – газохранилище. Проект, който попадна на радара и на Европейската прокуратура EPPO.

На 13.10.2026 „Булгартрансгаз“, който през повечето времетраене на проекта „Чирен“ бе ръководен от вечния и удобен Владимир Малинов, прекрати поредната обществена поръчка – с намерението да обяви нова. Това обаче надали ще се случи скоро, понеже на 03.11.2026 #КЗК образува производство по жалба срещу прекратяването от „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД – дружество от групата на „Химимпорт“.

Припомняме, че скандалът около проекта „Чирен“ набра скорост след като се разбра, че лицето Делян Пеевски е искал подкуп от 20 милиона евро от подизпълнител, за да „позволи“ нещата изобщо да се случат. Това обаче се оказа огромен общоевропейски проблем, доколкото има отпуснато целево европейско финансиране. Именно това доведе и до намесата на EPPO.

За съжаление това разследване бе саботирано с общите усилия на Борислав Сарафов (по заповед на Пеевски), Еми Еврото Русинова от СГП и… самата Кьовеши. Включително чрез внимателно манипулиран видео-компромат от кръчмата „Осемте джуджета“, плюс директни лъжи от самия Сарафов на официална среща с представители на Кьовеши през април 2025 в София. Можем само да се надяваме, че уволнението на Владимир Малинов от „Газов хъб Балкан“ преди броени дни е индикация за рестарт на разследването – под новото ръководство на европрокуратурата в лицето на германеца Andrés Ritter.

Отделна – но ключова – сюжетна линия е и заведеното в САЩ федерално дело срещу „Главболгарстрой“ (ГБС), когото американският подизпълнител уличава в измама. По това дело се наблюдават някои интересни развития, за които вече осведомихме, включително такива, които провокират истерия в корпулентните български кръгове. Достатъчно е да припомним, че щатският съд изпрати някои крайно неудобни съдебни поръчки, като предстои да изпрати и още. ГБС се опита да обжалва(?!) тези поръчки, но съдия Colleen Lawless остави жалбата им без разглеждане. Което е показателно само по себе си.