10.08.2026 | 16:22

Акция на ГДБОП! Тръшкат още „ловци“ и „примамки“

МВР не толерира "ловцити на педофили", а още по-малко и подобни прояви на саморазправа

Снимката е илюстративна

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) чрез своята дирекция „Киберпрестъпност“ започна активно наблюдение на социалните мрежи за всякакви прояви на агресия и заплахи след жестокото убийство на 37-годишен мъж на Младежкия хълм в Пловдив, предаде Дунав мост.

Задържани са нови лица с подобен профил

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви пред журналисти в града под тепетата, че вече са заловени и други лица с профили, сходни на тези на нападателите.

Той подчерта, че органите на реда не могат да компенсират липсите в образователната система и семейната среда, и апелира към родителите да участват по-активно във възпитанието на децата си. Той подчерта, че органите на реда не могат да компенсират липсите в образователната система и семейната среда, и апелира към родителите да участват по-активно във възпитанието на децата си.

„При нормално възпитание и развитие на такива младежи не мога да си обясня как може дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек, като този, който видяхме на кадрите“, коментира Демерджиев.

Той категорично определи престъплението като нехуманно и напълно недопустимо. Междувременно Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста петимата непълнолетни младежи, които са обвинени за тежкото деяние.

По темата за така наречените „ловци на педофили“, вътрешният министър бе категоричен, че институциите не толерират подобни прояви на саморазправа. Гражданите, които разполагат с данни за престъпления, са длъжни да ги предоставят на полицията, тъй като държавата разполага със съответните органи за реакция.

Относно евентуалната забрана за използване на социални мрежи от непълнолетни лица, министърът обясни, че предстои да бъде направен обстоен анализ. Ако експертите преценят, че подобна мярка би била ефективна, тя ще бъде приложена.

От своя страна, директорът на МВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов допълни, че разследващите са напълно наясно с целия механизъм на извършеното престъпление във всичките му фази.