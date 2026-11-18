18.11.2026 | 18:29

Антонио Костадинов изпра 160 млн. евро от Испания, МВР го арестува

Той е свързан с близкия до ДПС небезизвестен аферист Арбен Хавальов от Благоевградско

В София е задържан Антонио Валериев Костадинов за изпиране на 160 милиона евро от Испания. Той е роден през 1989 година, съобщи Bird.

Костадинов е свързан е с лице от партия „Бригада“ на небезизвестния Арбен Хавальов от Благоевградско.

Хавальов е близък до ДПС бизнесмен и се свързва с прословутите “обръчи от фирми”. Името му нашумя през 2008 г., когато стана ясно, че той и сестра му са формални собственици на луксозния комплекс в Рибарица „Каза Домини“, припомня „Биволь“. Комплексът е известен като един от „сараите на Ахмед Доган“.

През 2009 г. срещу Хавальов и съдружниците му започна крупно разследване за ДДС измами, по което той беше осъден на първа инстанция на три години условно. Тогава от Комисията за незаконно придобито имущество запорират имотите на Хавальов. За признати данъчни злоупотреби за около половин милион лева Хавальов е осъден да плати глоба от само 10 000 лв.

Впоследствие Апелативният съд в София отмени присъдата и върна делото на прокуратурата. Там делото престоя четири години и едва през 2014 година бе внесено отново в съда и ще се гледа от Софийския окръжен съд.

От 2010 г. всички дружества с участието на Хавальов са прекратили дейността си, показва справка в Търговския регистър. Бившият бизнесмен обаче не изглежда да е във финансова нужда, защото в социалната мрежа афишира албуми със снимки от Малдивите и Катар, които е посещавал през последните 2 години.