18.11.2026 | 18:10

Лена Бориславова осъди „пишман пиарката“ Диана Дамянова

Бившата депутатка бе свързана директно с разследването за корупция срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Лена Бориславова

Лена Бориславова осъди за клевета Диана Дамянова –пишман пиарката, която работеше преди години с „Продължаваме промяната“ и с правителството с премиер Кирил Петков, и която се превърна в една от най-изявените критици на „Продължаваме промяната“ по медиите.

Дамянова е бивша учителка по история в столичния цигански квартал „Христо Ботев“.

Делото, заведено от юристката и бивш депутат от „Продължаваме промяната“, е от 2025 г. Тогава в две медийни изяви Дамянова си свързва директно Бориславова с разследването за корупция срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов.

Той беше задържан през 2025 г. и престоя 5 месеца в следствения арест, преди прокуратурата да внесе обвинителния му акт в съда.

Когато това стана, съдът върна делото на държавното обвинение заради съществени нарушения и неясно обвинение. Към момента Барбутов е под парична гаранция на свобода.

Случаят имаше силен политически ефект – Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на „Продължаваме промяната“, напусна и парламента.

По-късно Бориславова също прекрати политическата си кариера, реши да не участва в парламентарни избори и вече не е част от партийното ръководство на ПП.

Решението на Софийския районен съд присъжда на Бориславова 2500 евро плюс лихви и съдебни разноски за нанесени неимуществени вреди от клевети. То не е окончателно и предстои втора инстанция.

Бориславова настоява за пълния размер на поисканото от нея обезщетение от малко над 5000 евро (или 10 000 лева, каквато е валутата в иска, защото е от миналата година – б.р.)

Към момента Диана Дамянова се изявява като „говореща тв глава“ и защитава политическите и икономически интереси на Делян Пеевски и ДПС.