18.11.2026 | 16:40

Как Ку-клукс-клан стигна до Пловдив?

След операция на МВР и ДАНС са привлечени като обвиняеми 11 души, четирима от които са непълнолетни

Расистката организация е създадена след Гражданската война в САЩ. Над 160 години по-късно името, символиката и идеологията ѝ се появяват в местна крайнодясна група в Пловдив

Историята на Ку-клукс-клан започва преди повече от век и половина в американския щат Тенеси. Днес името на организацията, превърнала се в един от най-разпознаваемите символи на расизма и насилието срещу малцинствата, се появи и в криминалната хроника на Пловдив. Местната структура, нарекла се „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“, е действала поне от януари 2025 г., а за съществуването ѝ властите разбрали покрай разследването на убийството на Младежкия хълм.

Но какво всъщност представлява Ку-клукс-клан, откъде идва и как една американска расистка организация се превръща в модел за подражание на крайнодесни групи на хиляди километри от САЩ?

От клуб на конфедерати до символ на расовата омраза

Ку-клукс-клан (Ku Klux Klan, KKK) възниква през декември 1865 г. в град Пуласки, щата Тенеси. Създаден е от бивши войници на Конфедерацията – южните щати, загубили Гражданската война в САЩ.

Първоначално организацията се оформя като таен клуб, но бързо придобива политически и насилствен характер. Основната ѝ цел е да възстанови господството на бялото население в американския Юг и да попречи на освободените от робство афроамериканци да упражняват политическите си права.

Методите са заплахи, побои, отвличания и убийства. Членовете на организацията нападат не само чернокожи американци, но и белите, които подкрепят равноправието им.

Така Ку-клукс-клан се превръща в символ на терор и расова нетърпимост. Характерните бели роби и качулки, маските и изгарянето на кръстове стават част от публичния образ на движението.

Организацията преминава през няколко периода на възход. След първата си вълна през XIX век тя се възражда през 1915 г. и достига огромно влияние през 20-те години на XX век. Тогава членовете ѝ в САЩ надхвърлят 4 милиона според историческите данни. В този период омразата вече е насочена не само срещу афроамериканците, но и срещу евреи, католици, имигранти и други общности.

През 60-те години на миналия век Ку-клукс-клан отново активизира насилствените си кампании в отговор на движението за граждански права. Днес организацията няма единно ръководство и представлява разпокъсана мрежа от малки групи.

Как американският расизъм стига до Европа?

Ку-клукс-клан няма исторически корени в България. Появата на неговото име и символика в европейския контекст е част от по-широкото разпространение на крайнодесни и расистки идеологии.

През втората половина на XX век, а особено след 90-те години, в различни европейски държави се развиват скинхед и неонацистки субкултури. Те използват символи, лозунги и визуални кодове от различни националистически и расистки движения. В тази среда се преплитат европейският неонацизъм и американските идеи за превъзходство на бялата раса.

В България подобни среди също имат история. През 90-те години има поредица от нападения на скинхед групи срещу роми, включително със смъртни случаи. По-късно се появяват и организирани неонацистки структури, свързани с международни движения като „Кръв и чест“.

В свой анализ за българските неонацисти от август 2026 г. журналистката Емилия Милчева от Deutsche Welle проследява именно развитието на тези среди у нас. Тя отбелязва, че крайнодесните структури не възникват изолирано, а се развиват в среда на етнически национализъм, агресия срещу малцинствата и култ към силата.

Това е важният контекст, в който трябва да бъде разглеждана и появата на пловдивската формация.

От международните символи до местната „Дивизия Пловдив“

В случая с разкритата от полицията и прокуратурата група става дума за местна структура, която сама се е идентифицирала с името на американската организация. Според прокуратурата 32-годишен мъж е ръководил „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“ от януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г. В структурата са установени още десет членове, сред които четирима непълнолетни на 16 и 17 години.

На 17 ноември полицията и ДАНС извършиха претърсвания на 14 адреса в Пловдив и Раковски, както и в два автомобила. Иззети са книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски и свастики. Открито е и знаме на пловдивската структура.

По данни на прокуратурата членовете са се събирали на различни публични места в града, включително в заведения.

На 18 ноември Окръжна прокуратура – Пловдив обяви, че са повдигнати обвинения на общо 11 души за участие в организация, чиято цел е била проповядване и подбуждане към дискриминация, насилие и омраза на расова, етническа и друга основа. Важно е да се уточни, че към момента няма данни за организационна връзка между пловдивската формация и американския Ку-клукс-клан. Използването на името не доказва, че става дума за официален клон на историческата организация.

Как се разпространяват подобни идеологии днес?

За разлика от времето, когато крайнодесните движения разчитат основно на физически срещи, печатни материали и музикални сцени, днес интернет дава възможност на малки групи да намират съмишленици, да обменят пропаганда и да възприемат символиката на международни движения.

Социалните мрежи, форумите и чат приложенията улесняват разпространението на подобно съдържание и създаването на затворени общности. Местни групи могат да заимстват имена, знаци и ритуали от чуждестранни организации, без непременно да имат формална връзка с тях.

Точно затова появата на „Дивизия Пловдив“ не бива да се разглежда като преместване на американския Ку-клукс-клан в България, а като местна проява на една много по-широка идеологическа среда. И може би най-тревожният детайл в случая не е екзотичното име, а фактът, че сред установените членове на тази структура има и непълнолетни.