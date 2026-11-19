19.11.2026 | 9:41

АПИ на Шишков прахоса четвърт милиард за 6 месеца

258 милиона евро! Това е сумата на сключените договори на АПИ за периода от 8 май до 15 ноември

Правителството на „Прогресивна България“ полага клетва на 8 май тази година. 20 дни по-късно ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ е сменено от новия (стар) регионален министър Иван Шишков. През юли шефовете на държавната фирма „Автомагистрали“ също са отстранени и на тяхно място идват други. Очакваното подобрение на пътищата у нас и най-вече на аутобаните обаче не се случва, показа проверка на седмичника „Филтър“.

Задръстванията зачестяват. Ремонтите се правят в най-неподходящо време, затварят се платна, катастрофите се увеличават. От началото на годината има 435 убити на пътя – с 50 повече, отколкото за същия период през миналата. Тежките инциденти са със 150 повече, а ранените се увеличават със 180. Няколко министерства са отговорни за тежката ситуация по пътищата, включително МВР, които контролират.

Основният виновник обаче е АПИ – агенция към МРРБ, която поддържа и управлява пътищата. Според експерти 6 месеца са напълно достатъчни за подобряването на условията за шофьорите в България, но въпреки това все повече хора умират в катастрофи.

Следват 296 убити и 4000 тежки катастрофи

Сключват договори със старите играчи, продължават инхаус процедурите, купуват самолетни билети и климатици

258 милиона евро! Това е сумата на сключените договори на АПИ за периода от 8 май до 15 ноември, откакто Министерството на регионалното развитие има ново ръководство и беше заявена нова политика. Това показа проверка в Агенцията за обществени поръчки. Освен това са обявени търгове за още близо 100 милиона евро, по които ще се избират изпълнители, ще се сключват договори и ще се плаща от държавния и европейския бюджет.

За същия период по пътищата са загинали 296 души и са станали 4145 тежки катастрофи с ранени хора, сочи статистиката на МВР. Изчисленията показват, че срещу всеки 1 млн. евро умира по един човек.

Похарченото от АПИ за пътища е същото, както през последните 10 години, но ръстът на смъртността и тежките пътни инциденти е забележим в сравнение с минали периоди, включително с такива, когато МРРБ е било управлявано от Иван Шишков, а МВР – от Иван Демерджиев, като служебни министри.

Връхната точка на провала за безопасността по пътищата беше точно преди седмица, когато на магистрала „Тракия“ станаха две верижни катастрофи с над 80 коли, автобуси и камиони,

при които загинаха 13 души, а 50 бяха тежко ранените. За инцидента няма обвиняеми, а основната причина според властите е гъстата мъгла, която се спуснала рязко. По ирония на съдбата участъкът, на който е станала верижната катастрофа, е ремонтиран за последно точно по времето на служебното правителство на Гълъб Донев, когато Регионалното министерство се управлява от Шишков. Преди два месеца управляващите дори анонсираха създаването на нова мегаагенция за пътна безопасност, която ще включва структури от няколко министерства. Планът е агенцията да заработи догодина, а дотогава се действа по старите начини.

Два са най-тлъстите договори на АПИ от 8 май насам. Първият е за прословутите 2,7 км от магистрала „Струма“ на стойност 108 милиона евро, или рекордните 40 милиона евро на километър. Обществената поръчка е подготвена преди сегашното правителство, но е довършена наскоро и е подписан договорът. Той е с консорциум, в който водещата компания е „Грома Холд“. Същата фирма е една от любимите на всички власти досега.

Беше замесена с разследването за строителството на лот 5 на магистрала „Хемус“, където имаше договор по инхаус процедурата с държавната „Автомагистрали“, а парите бяха изнасяни в чували от банка. Шефовете на „Грома Холд“, собственици и управители бяха обвинени за данъчни престъпления и пране на пари, но после тихомълком беше сменен прокурорът, а обвиненията паднаха. Разследването все пак продължава. Схемата беше разкрита точно от служебен кабинет на Румен Радев през 2021 година, когато Шишков беше заместник-министър на регионалното развитие. През 2016 година същата фирма, която тогава се казваше „Агромах“, също беше разследвана за пране на пари, които получаваше от държавата. Тогава при акция на ГДБОП беше намерен сак с 1 милион евро, но разследването отново не стигна до виновни.

Другата крупна сума от АПИ към частни компании е за мантинели.

Договорът е за 90 милиона евро без ДДС, но с държавната фирма „Автомагистрали“, която по отричаната от сегашните управляващи схема „инхаус“ ще възлага на тъмно поръчки на частни фирми, за да доставят предпазните съоръжения. Темата с мантинелите нашумя покрай няколко катастрофи, когато тирове и автомобили минаваха през тях и се удряха челно в насрещното платно.

С държавните пари обаче АПИ се грижи и за служителите си, показва проверката в обществените поръчки на институцията. Похарчили са 123 хиляди евро за хотели и медицински застраховки по време на командировки. 271 хиляди евро са похарчени за климатици. Още толкова – за компютри на чиновниците. 276 хиляди евро ще бъдат похарчени за самолетни билети.

Прави впечатление също, че в големите договори на „новото“ АПИ десетки милиони получават фирми от „статуквото“ като ГБС и „Нивел Строй“.

Сериозно присъствие има и компания на боса на „Трейс Груп“ Николай Михайлов,

известен като строителя на част от магистрала „Тракия“ и фаталния път до Своге, където загинаха 18 души в автобус, паднал в дерето. По този случай са подсъдими и мениджъри от компанията му. Сега АПИ масово възлага на друга компания на Михайлов – „Институт по транспортна инфраструктура“ ООД, провеждането на одити за пътна безопасност на проекти за основни ремонти по магистралите „Хемус“, „Струма“, на пътища в Стара Загора и много други.

Кои са шефовете на агенцията и на „Автомагистрали“ ЕАД

Николета Бачева е работила за фирма, разследвана за пране на пари, Митко Михайлов и Виктор Попов нямат експертиза в строителството

От края на май АПИ има нов председател на управителния съвет. Това е Александър Тодоров, който отрече ръководената от него агенция да има вина за жестоката верижна катастрофа на „Тракия“. Тодоров е сравнително ново лице, но от 2013 г. е служител на АПИ. За последно е бил директор на Института по пътища и мостове към агенцията. Работил по проектите за обходен път на Габрово, тунел под Шипка, съоръжения на магистралите „Хемус“ и „Струма“.

Липсата на кадри в новото управление е показателна и за назначението на Людмила Елкова, която е била заместник-министър на финансите в кабинета на Пламен Орешарски през 2013 и 2014 г. Била е съучредител на партията „Движение „България на гражданите“ на Меглена Кунева, която беше в инициативния комитет за издигането на Андрей Гюров за президент.

Третият член на борда в АПИ е Венцислав Ангелов. Той беше председател на управителния съвет през 2022 г., когато Иван Шишков беше служебен министър, а преди това е ръководил структурата на АПИ във Велико Търново.

По-любопитни са обаче новите шефове на „Автомагистрали“ ЕАД, която е собственост на МРРБ. Държавната фирма е без капацитет, но на нея се възлагат поръчки по инхаус процедури, а тя избира на тъмно частни компании. Още през юли за директор беше назначен Иван Кунев, който е бил шеф на структурата на АПИ в Благоевград, както и общински съветник на ГЕРБ в града. Той напусна в началото на октомври, защото отказа да участва в подменянето на мантинелите по начин, който му налагат отгоре. Негов наследник е 34-годишната красавица Николета Бачева, която в миналото е работила за фирмата „Грома Холд“, известна с разследването за пране на пари по инхаус процедурата за строителството на „Хемус“, а от 2023 година е част от държавната „Автомагистрали“.

64-годишният Митко Михайлов от съвета на директорите е кадър на „Прогресивна България“. Беше губернатор на София-област при всички служебни кабинети, назначени от Румен Радев, с изключение на тези с премиер Димитър Главчев. Михайлов е бил шеф в две министерства, но няма общо със строителството.

Друг от борда е Виктор Попов, който също не се е занимавал със строителство и ремонт на пътища. Управлявал е Националната спортна база в кабинета на Гълъб Донев.