21.11.2026 | 19:26

Арестуваха скандалния проф. Станимир Карапетков при акция в Сливен

Пътният експерт е бил временно изведен от жилището си по време на процесуално-следствените действия. По- късно е освободен

При полицейска акция е задържан скандалният професор със съмнителни автоекспертизи Станимир Карапетков. Операцията е проведена вчера сутринта в родния му Сливен.

Смята се, че задържането е свързано със сигнали за корупция и престъпления против правосъдието.

Разследващите са обискирали и имоти, свързани с Карапетков. Няколко часа по-късно т.нар. експерт е пуснат, но срещу него продължава досъдебното производство.

Акцията в Сливен е ясен знак, че правителството на Румен Радев и МВР на Иван Демерджиев реално се борят с престъпността на всички нива, и че вече няма имунизирани срещу разследване.

Карапетков стана публично с безброй съмнителни експертизи по съдебни дела и сериозни обвинения за изготвяне на неверни заключения. Такова знаково дело е за убитата на пътя 12-годишна Сияна.

През октомври 2025 г. бащата на загиналото дете – Николай Попов, обвини професора в зависимости, поиска оттеглянето му и заяви, че има данни за чести контакти между него и адвоката на обвиняемия шофьор Явор Нотев.

Проф. Карапетков е председател на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) от 2012 г. Той е професор, доктор на техническите науки, инженер и бивш заместник-ректор на Техническия университет – София.

Ето и част от спорните експертизи на Карапетков:

Делото „Местан“ – две противоположни експертизи

Един от случаите е делото за катастрофата край село Загорско от 14 април 2019 г., при която загина шестмесечно бебе. По делото срещу Лютви Местан и Юсеин Тефик ключово значение имаха автотехническите заключения на проф. Карапетков. След отвод на петима вещи лица, сред които и Карапетков, съдът назначи нова комплексна експертиза, чиито заключения се оказаха противоположни на първоначалните. На 12 ноември 2026 г. Окръжният съд в Кърджали призна Лютви Местан за невинен, а Юсеин Тефик – за виновен, като му наложи три години лишаване от свобода условно с петгодишен изпитателен срок.

Случаят „Сияна“ – отвод на Карапетков

Работата на проф. Карапетков предизвика сериозни спорове и по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Изготвената от него автотехническа експертиза беше оспорена от бащата на детето Николай Попов, който постави въпроси за начина, по който са интерпретирани доказателствата и е определен механизмът на произшествието.

На 16 февруари 2026 г. Плевенският окръжен съд прие искането за отвод на Карапетков и разпореди изготвянето на нова комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза.

Случаят „Момчил“ – оспорени експертни заключения

Проф. Карапетков е изготвил автотехническа експертиза и по разследването за смъртта на 24-годишния Момчил от Попово, загинал през април 2024 г. Заключенията му бяха оспорени от семейството на младия мъж, а независими реконструкции поставиха под съмнение част от първоначално възприетата версия за произшествието. След проверка на дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР, при която бяха констатирани пропуски в първоначалното разследване, постановленията за прекратяване на делото бяха отменени и разследването продължава.

Към момента остава неизвестно какъв е конкретният предмет на досъдебното производство, по което е извършено претърсването в дома на проф. Карапетков, и дали то има връзка с някой от публично оспорваните случаи.