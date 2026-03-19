19.03.2026 | 20:04

България губи 437 млн. евро заради ДПС и ГЕРБ

Енергийната комисия в парламента задължи ресорното министерснво мините и държавният ТЕЦ остават в БЕХ

Енергийната комисия в парламента забрани на енергийния министър Трайчо Трайков да разделя държавните мини и ТЕЦ-ове в отделни дружества, извън структурата на БЕХ.

Въпросното решение, взето на извънредно заседание, означава две неща – че България ще загуби стотици милиони от Плана за възстановяване и устойчивост и че представителите на статуквото ДПС-ГЕРБ се опитват да се харесат на миньорите и да спечелят гласовете им на предстоящите избори на 19 април.

Във финансови средства резултатът означава, че страната ни няма да получи финансиране в размер на 437 млн. евро, заложени като приходи в бюджета за 2026 г.

Брюксел в началото бе поискал от БЕХ да се извадят „Булгартрансгаз“ и „Електроенергийният системен оператор“, но после концепцията бе променена. ЕК даде съгласие за отделянето на въглищните активи в обособено дружество. И мините, и държавната ТЕЦ от години са подпомагани от собственика си, който редовно отпуска заеми или увеличава капитала на въглищната централа, за да може тя да работи, както също така ѝ купува въглеродни емисии. Въпросната схема е пазарно неприемлива за Брюксел, което обаче не попречи на депутатите от енрегийната комисия без тези от ПП-ДБ да забранят на министъра на енергетиката да предприема действия по промяна на холдинговата и капиталовата структура на енергийния холдинг.

В мотивите на вносителите е посочено, че държавните енергийни дружества от холдингов тип концентрират значителни активи и изпълняват функции от съществено значение за националната сигурност, енергийна независимост и устойчивото развитие на икономиката. Също и че всяка промяна в холдинговата структура поражда дългосрочни последици относно управлението на публичните ресурси и задълженията на държавата към гражданите и бизнеса.