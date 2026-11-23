23.11.2026 | 9:49

Скандалът с проф. Станимир Карапетков се разраства, автоексперт проговори

Опита се да ми повлияе при изготвянето на съдебна експертиза по дело за катастрофа, каза Христо Узунов

Автотехническият експерт Христо Узунов обвини проф. Станимир Карапетков, че е опитал да му повлияе при изготвянето на съдебна експертиза по дело за катастрофа. Твърденията му прозвучаха тази сутрин в ефира на NOVA, два дни след акцията на ГДБОП в дома на Карапетков в Сливен. Бащата на загиналата 12-годишна Сияна, Николай Попов, също отправи обвинения за зависимости при назначаването на вещи лица и заяви, че очаква още арести сред експертите.

Узунов разказа за съдебно производство срещу Красимир Катев, по което първоначално подсъдимият бил оправдан въз основа на експертиза на Карапетков. Впоследствие съдът назначил нова петорна експертиза, в която участвал и Узунов. Тя достигнала до различни заключения, а Апелативният съд признал водача за виновен. Решението било потвърдено от Върховния касационен съд.

Според Узунов преди изготвянето на новото заключение Карапетков го извикал на разговор и настоял да се съобрази с изводите от предходната експертиза. След отказа отношенията им се влошили, а професорът предприел действия той да бъде изваден от списъка с вещи лица, твърди експертът.

След оттеглянето на Карапетков и други вещи лица Узунов бил назначен в новата експертна комисия. Поискали отвода му заради конфликта между двамата специалисти и съдията уважил искането. Според него последващата експертиза достигнала до съществени различия спрямо първоначалните заключения.

Николай Попов постави въпроса кой контролира изготвянето на автотехническите експертизи и дали определени специалисти влияят върху изхода на съдебните дела. Той обяви, че ще предприеме законови действия за отстраняването на Карапетков от разследването на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

„Това е човекът, който решава съдби. Не съдиите, а експертите решават тези дела, защото това са експертни дела“, заяви бащата на Сияна.

Бащата на Сияна отново постави въпроса за отношенията между Карапетков и адвокат Явор Нотев, защитник на подсъдимия по делото за смъртта на детето. Попов допусна съществуването на корупционни практики при изготвянето на експертизи и заяви, че е чувал за суми до 10 000 евро за манипулирано заключение. Той не представи публично доказателства за конкретно плащане.

Флагман.бг вече съобщи за претърсването на дома на проф. Карапетков в Сливен. При акцията на ГДБОП той е бил временно задържан, след което освободен. Разследващите са иззели доказателства по досъдебно производство, но няма официално потвърждение за повдигнато обвинение или за връзка между акцията и делото „Сияна“.

Нов елемент в обвиненията на Попов е твърдението му, че експертизата по делото за смъртта на дъщеря му се разпространява във Viber група на Съюза на независимите автотехнически експерти. Той настоя да бъде установено как участниците са получили достъп до документа, преди съдът да го разгледа.

Попов и преди е настоявал за по-строг контрол върху вещите лица. През април тази година той публично обвини експерти, участвали по различни дела за тежки катастрофи, че с необективни заключения възпрепятстват правосъдието, и поиска специални законодателни промени.