19.03.2026 | 18:43

БНБ се превърна в спекулант

Централната банка е увеличила цените на колекционерските български банкноти с между 21% и 95%

„Българската народна банка, която отговаряше за плавния преход към еврото, се превърна в спекулант“. Това заявиха от гражданската инициатива Антиспекула в своя позиция в социалните мрежи.

Според платформата за контрол на цените, в началото на месец януари, когато „закръглянето нагоре и превалутирането „1 лев = 1 евро““ са се вихрили с пълна сила, БНБ е решила да увеличи цените на колекционерските български банкноти с между 21% и 95%.

Проверка в сайта на БНБ както и в стари негови архиви се вижда, че и наличностите на въпросните банкноти, с които разполага банката, са почти непроменени между декември и януари.

„Просто някой е решил, че след еврото защо не и централната банка да вдигне цените“ – коментираха от Антиспекула.

„Разбира се, това е в очевиден разрез със Закона за въвеждане на еврото поради липсата на ясна икономическа обосновка. От Антиспекула подадохме сигнал до Комисията за защита на потребителите, която да извърши проверка и да санкционира БНБ при открити нарушения на закона“ – категорични бяха те.