14.11.2026 | 9:33

Богдан Милчев: Цялата ни транспортна система е една кочина. Г-н Радев, народът ви загива. Събудете се и в понеделник още разбутайте тази кочина (видео)

Според председателя на Института за пътна безопасност в АПИ, „Автомагистрали“ и МВР са необходими незабавни оставки заради липсата на контрол и реакция

„Причината за катастрофата на АМ „Тракия“ е срив на транспортната ни система. Още преди четири месеца предупредихме, че предстоят зловещи катастрофи, защото трябва да променим посоката, по която се движим. Цялата ни система в момента е една кочина“. Това каза пред btv Богдан Милчев, председател на Института за пътна безопасност и бивш шеф на столичната Пътна полиция.

„В деня на катастрофата властта с такава арогантност каза, че отговорността е на водачите, мъглата и на предишните управляващи. Водачите, които са отговорни, една част от тях вече ги няма. Тези, които ги има, ще бъдат съдени и осъдени. Мъглата вече я няма, предишните управляващи – също. От кого да търсим отговорност“, попита Милчев.

„Собственикът на пътя е АПИ. Агенцията е създала през годините един денонощен ситуационен център, в който постъпва информация за пътната обстановка в реално време постоянно“, обясни той.

„Магистралата е национален обект и е със специален статут. Има договор между АПИ и „Автомагистрали“. От дружеството имат задължение всяка сутрин в 5 часа да обхождат всички магистрали. Това не се случва“, каза Богдан Милчев.

„Имаш ситуационен център в АПИ, който не е реагирал – на момента оставка. Имаш „Автомагистрали“, които не си вършат работата – на момента оставка. Оставките се дават, за да се знае, че следващият, който ще дойде, ако прояви такава небрежност, и той ще си отиде. Това са косвени причини за катастрофата, а не преки“, посочи още Милчев.

„Отиваме в МВР. Цяла нощ от Стара Загора до Бургас не е имало нито един патрул на полицията, който да е бил по наряд там. От друга страна, МВР има денонощен координационен център, който трябва да получава информация от ситуационния център“, поясни той.

По думите му милиони се плащат за тези структури и денонощно има служители там, които трябва да предотвратяват инциденти на пътя.

„В склада на МВР има тези електронни табла, за които те се хващат“, заяви Богдан Милчев.

Той се обърна към премиера Румен Радев с думите: „Г-н Радев, народът ви загива. Събудете се и в понеделник още разбутайте тази кочина. Има пропуски във всички нива.“