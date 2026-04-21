21.04.2026 | 10:55

Богомил Бонев: Олигарсите се прегрупират, ППДБ няма да позволят да се избере ВСС и главен прокурор, ако не са техни

Румен Радев трябва силово да разпусне ВСС и да арестува Борислав Сарафов

Ако някой си въобразява, че разгромната победа на Румен Радев е унищожила олигархията, много се лъже. Олигарсите само са се снишили и се прегрупират.

Законодателните инициативи, в които ППДБ взе дейно участие, на практика бетонират основните бункери на загубилите катастрофално изборите Бойко Борисов и Делян Пеевски.

ППДБ ще са по неволя необходим партньор за смяната на ВСС и главния прокурор. Тук ще дойде първият препъни камък. ППДБ може да са малки и жалки като електорално представяне, но са с огромен апетит към властта, с която да злоупотребяват. Те ще направят всичко възможно да не се избере ВСС и главен прокурор, ако не са техни. Олигарсите само ще се подсмиват на предстоящата баталия и безсилието на победителите да озаптят лакомата и склонна към злоупотреба с власт петроханска дружинка.

Същото ще стане и с промяната на Конституцията. Там по-скоро Възраждане ще са склонни към отстъпки и положителни компромиси, отколкото Гномове и друга евроатлантическа фауна. Става дума за варианта със 180 гласа, който позволява бърза промяна на основния закон.

Всяка пробългарска проява на Радев в международен план ще бъде използвана от ППДБ и олигарсите за атака и подкопаване на победителите пред слабоумните в Брюксел. Инспирирани от България публикации в чуждестранните медии, които и без това с предубеждение посрещат резултата от изборите, ще са постоянно атакуващ арсенал.

Единственото, което може да разсече очертаващия се гордиев възел е решително пренебрежение на законите на олигархията, силово разпускане на ВСС и арест на главния прокурор. Победителите не ги съдят. Но това няма как да стане и Радев никога не би допуснал да го обвиняват в склонност към военен щурм. И, щом като това е невъзможно, въпреки че би било приветствано от абсолютното мнозинство от народа, не остава нищо друго, освен намирането на начин за укротяване на необходимия партньор – ППДБ.

С всички възможни средства. В момента те пазят олигархията и несъзнателно ще продължат да изпълняват тази роля. Не само защото са тъпи. А защото по своята природа като агенти на ДС и наследници на комунистическата върхушка се чувстват по-комфортно в скута на евроатлантическата (на думи) олигархия, отколкото като съзидатели в едно честно пробългарско управление.